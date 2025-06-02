加強管控 大陸多地嚴防戰略礦產非法外流

在美中為稀土出口問題唇槍舌戰之際，中國證券時報報導，中國多地加強管控，嚴防戰略礦產非法外流。

稀土出口問題成為美中之間的焦點。美國總統川普（Donald Trump）日前指責北京違反在瑞士日內瓦達成的貿易協定；美國政府官員抱怨中國未能加快稀土出口。

中國商務部發言人今天回應，美方新增多項對中國歧視性限制措施，不斷挑起新經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性。如美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續堅決採取有力措施，維護自身正當權益。

中國證券時報報導，中國國家出口管制工作協調機制辦公室「加強戰略礦產出口全鏈條管控工作總體部署」（總體部署）按流程審批後印發實施，包含貴州、湖南、廣西、江西、雲南等地展開相關措施。

報導指出，貴州按照「總體部署」分工，做好相關工作；湖南省相關主管部門表示，將認真落實屬地監管責任，對湖南戰略礦產出口企業進行系統摸排並建立台帳，指導企業加強合規制度建設，提高企業合規意識和能力，確保管控措施落實到位。

廣西加強對國家戰略性礦產監督管理，加大對無證開採、越界開採、以採代探等非法採礦行為的查處力度，防止非法開採戰略性礦產非法外流。其中，廣西梧州市和廣東雲浮市已建立了打擊整治礦產資源違法行為跨區域協作機制。

另外，江西、雲南相關部門也表示，將按職責分工抓好各項工作落實。

中國是全球最大的稀土生產和出口國。中國國家出口管制工作協調機制辦公室5月12日在湖南省長沙市召開專門會議，部署開展加強戰略礦產出口全鏈條管控工作，強調合法經營，合規貿易，加強源頭管控，重點打擊戰略礦產走私出口。