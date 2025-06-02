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陸「量子通訊」技術再突破！成功構建300公里級通訊網絡

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
量子安全直接通訊（QSDC）網絡的物理結構及其光學器件。（圖／取自京報網）
量子安全直接通訊（QSDC）網絡的物理結構及其光學器件。（圖／取自京報網）

大陸《科技日報》報導，上海交通大學陳險峰教授團隊，聯合上海電力大學李淵華教授團隊，在量子直接通訊領域取得重要進展，成功構建一個4個節點間、300公里級的全連接量子直接通訊網絡。相關研究成果發表於大陸《科學通報》期刊。

人民網指，該網絡系統的成功構建，為量子通訊網絡實用化奠定了重要基礎。未來，相關技術可應用於軍事指揮、政務通訊、金融交易等對資安要求極高的領域。

至於本次的最新研究，主要體現在三方面突破，一是突破了傳統星型網絡的限制，首創了大規模可擴展的全連接架構；二是通過優化光源製備技術，將傳輸距離提升至300公里級；三是建立了基於量子態重構的誤差修正機制，確保了「多節點通訊」的穩定性。

該研究中，研究人員創新性地採用雙泵浦光參量下轉換技術，構建起具有高抗干擾能力的量子糾纏分發系統。實驗結果顯示，即使在300公里的長距離傳輸後，各節點間的量子態保真度仍保持在85%以上，光子對數到達率穩定在300-400赫茲，意味經過編碼後，理論通訊速率可達每秒數比特。

IT之家提到，量子直接通訊是一種基於量子力學原理的資訊傳輸技術，以其極高的安全性而備受關注。該技術的理論體系，最早由北京清華大學龍桂魯教授團隊於2000年提出，隨後大陸多家科研機構相繼開展研究；2020年，大陸成功研製出國際上首台量子直接通訊樣機。2025年，北京量子信息科學研究院等單位的科研人員，在104.8公里的距離下，實現了168小時的連續穩定傳輸，創下世界紀錄。

快科技指，量子通訊的安全性極高，主要是基於量子不可複製原理，量子態一旦被測量就會發生改變，所以任何試圖竊聽量子通訊的行為都會被發現。例如，在量子密鑰分發中，發送方、接收方透過量子態傳輸密鑰，如果有竊聽者，其測量行為會破壞量子態，接收方和發送方能察覺，從而更換密鑰、重新進行分發，保證資訊傳輸安全性。

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