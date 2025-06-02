大陸緩批稀土外銷... 美車廠叫苦連天 貿易休戰面臨破裂

中美關稅戰雖然暫時休戰，但兩國仍將關鍵產品的出口管制作為相互攻擊的武器。美媒報導指出，北京緩步核准稀土外銷，使休戰面臨破裂風險。美國汽車、晶片等均需使用稀土原料，由於中國稀土磁鐵即將出現短缺，美國汽車工廠叫苦連天，稱數周內被逼關閉。大陸學者朱鋒表示，中美達成休戰之際，美國仍不斷加強對華半導體管制，中國不可能一味忍讓，限制稀土出口，正是面對美國對華全面戰略打壓的有力反制。

《紐約時報》報導，由於中國實行出口管制的稀土磁鐵斷供，福特汽車早前被逼臨時關閉了芝加哥一間工廠。福特發言人稱，這間工廠上周恢復了運轉。在多數新車中，磁鐵會用於數十個電機，驅動煞車系統、轉向裝置，甚至電動座椅。

今年4月，中國大陸暫停一系列關鍵礦產和磁鐵的出口，反擊美國大幅對中國商品提高關稅。這些出口對全球汽車、航空航天製造商，半導體公司和軍事承包商至關重要。5月12日，中美在日內瓦達成協議，暫停大部分近期加徵的關稅，設置90天關稅休戰期。

但美國翌日宣布，禁止美國人使用或資助華為人工智慧晶片，隨後又下令暫停向中國商用飛機C919供應所需的美製半導體及部分航空設備。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，美國在簽署休戰協議之時，仍在加強於科技和產業領域對華施壓。美國發起的對華攻勢，不局限於貿易戰與關稅戰，更已延伸至科技戰、產業戰以及市場戰層面。對此，中國必須有所回應。當下中國限制稀土出口，正是對美國不斷擴大對華全面戰略遏制和打壓的反制舉措。

人民大學國際關係學院教授王義桅指出，川普第二任期內，其貿易政策等行徑更加明顯地破壞了全球供應鏈。中國採取反制舉措，就是期望能夠回歸到國際多邊主義所遵循的WTO原則框架之中。

川普及其貿易代表近日公開指責，中國未能履行恢復稀土出口的承諾。《華爾街日報》報導指出，由於中國在恢復稀土出口的問題上步履緩慢，引發美國指責背棄協議，美中之間的貿易休戰正面臨破裂風險。

歐美企業高管和商界領袖認為，若中國不全面恢復稀土出口，未來數周歐美將有更多工廠關閉。中國歐盟商會主席彥辭預計，數百間歐盟企業受到影響，部分企業近日或停產。而美企受到影響更為顯著，將不得不調整計劃，將磁鐵庫存優先用於利潤最高的產品。