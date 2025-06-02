中亞與陸經貿會議 深化綠色礦產合作

據大陸商務部網站，5月30日，中國—中亞經貿部長第二次會議在哈薩克首都阿斯塔納舉行。中亞國家經貿部長們均表示，中國是各國主要貿易夥伴及擴大經貿合作的優先方向，願大力發展跨境電商，不斷擴大對華出口；並一致同意深化中國—中亞國家綠色礦產領域的勘探、開採、冶煉、貿易等全產業鏈合作。

美國之音曾報導，國際稅收和投資中心的研究顯示，中亞擁有從鐵、有色金屬到鈾等豐富的礦產儲量。其中哈薩克擁有世界上最大的鉻儲量和第二大的鈾儲量，同時也擁有其他關鍵元素。

據大陸商務部消息，該會議由哈薩克貿易和一體化部部長沙卡利耶夫主持，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激，中亞國家經貿主管機關負責人出席會議並發言。

凌激表示，中國—中亞經貿合作呈現出步伐快、潛力足、前景廣的鮮明特徵，是高品質共建「一帶一路」的生動寫照。2024年，中國與中亞國家貿易額達到創紀錄的948億美元，跨國電商蓬勃發展。截至目前，中國累計對中亞國家投資超過300億美元。中國願同中亞國家加強發展策略對接，加強綠色礦產、綠色能源、數位經濟合作，用好中國—中亞股權投資合作基金等投融資工具。

中亞國家經貿部長們表示，一致同意深化中國—中亞國家綠色礦產領域的勘探、開採、冶煉、貿易等全產業鏈合作；支持進一步擴大相互投資，共同實施風力、太陽能、裝備製造、現代農業、基礎設施等合作項目。