大陸新能源車企陸續公布5月銷售成績單 比亞迪月賣38萬輛稱冠
大陸新能源車企陸續公布5月銷售成績單，比亞迪銷量達38.25萬輛，年增15%，領先群雄；零跑汽車單月交付量超過4.5萬輛，持續跑贏「蔚小理」；小米交付量約28,000輛，維持上月水準。
比亞迪5月新能源車銷量突破38萬輛，其中，海外銷售近9萬輛；1-5月累計銷量約176.33萬輛，年增38.70%，彰顯比亞迪在全球新能源車的領軍實力。
小米汽車5月交付超過2.8萬輛，去年同期為8,646輛，按月相若。
小米董事長雷軍微博發文稱，正在全力為小米第二款車型YU7大規模量產做準備，這也是小米首款純電SUV，預計7月量產。
零跑汽車5月交付達45,067台，年增超148%；理想汽車5月交付新車40,856輛，年增16.7%；小鵬汽車5月交付新車33,525台，年增230%，已連續七個月交付量突破3萬輛。
其中，零跑汽車已連續三個月居造車新勢力領先地位，按月則升9.82%；理想汽車截至5月31日，累計交付量逾130萬輛。
據中國汽車流通協會初步推算，今年5月大陸狹義乘用車零售總市場規模約185萬輛，年增8.5%、月增5.4%。其中，新能源乘用車零售約98萬輛，滲透率約52.9%。
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