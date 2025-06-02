大陸百強房企銷售沒起色 房市復甦仍乏力
今年被視為大陸房市能否回穩關鍵年，外界持續關注大陸房市狀況。大陸房產調研機構中指研究院公布大陸房市相關數據顯示，5月單月，百大房企銷售額年減17.3%，較4月降幅擴大0.5個百分點，突顯當前大陸房市復甦仍乏力。
中指研究院報告顯示，今年1-5月，大陸百大房企銷售總額為人民幣1.4兆元，年減10.8%。降幅較1-4月基本持平，微降0.6個百分點。1-5月銷售總額超人民幣百億房企33家，較去年同期持平，50億房企64家，較去年同期減少六家。
在房價部分，5月新房價格按月上漲城市數為33個，價格下跌的城市數為54個；二手房部分，掛牌量持續高位下，「以價換量」現象持續主導市場，5月百城二手住宅均價為每平方公尺人民幣13,794元，按月跌幅擴大至0.71%，年跌7.24%。
另一家調研機構克而瑞地產研究中心報告顯示，5月房市整體延續企穩走勢，新房供給顯著回落，但成交較4月基本持平，累計年增率保持正增長，京滬深等熱點仍熱；二手房成交增長動能顯著放緩，一線城韌性相對較強，二三線分化加劇。
展望後市，中指研究院稱，隨著5月關稅戰階段性緩和，市場觀望情緒或有改善，但未來仍存不確定性。6月房市政策環境預計將保持寬鬆基調，關鍵在於專項債收儲、城中村改造等政策落實進展。
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