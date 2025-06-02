聽新聞
0:00 / 0:00

華為攻晶片打造紅色鏈 涵蓋IC設計、材料等領域

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
華為。路透
華為。路透

中美晶片競爭持續，有日媒指出，自2019年受到美國制裁以來，華為技術有限公司已投資超過60家大陸晶片相關公司。專家認為，華為正透過建立本土供應鏈，努力克服無法使用西方技術的困境。

日經新聞報導，華為透過2019年全資投資公司哈勃科技，不斷加大對大陸多家晶片相關企業的投資，當年，美國開始限制其獲取美國技術及進入市場。據悉，哈勃已投資逾60家公司，涵蓋晶片設計、材料、製造和測試等多個環節。

日本瑞穗銀行高級研究員唐金認為，華為的明顯目標是推動這些公司按照其所規劃開發技術和產品，「華為已將構建可控供應鏈作為首要任務」。

哈勃作為華為旗下的核心投資平台，其策略聚焦於技術協同、產業鏈安全和前沿領域布局。以‌5%–10%持股比率綁定被投企業，透過技術協同（如鴻蒙系統、昇騰晶片），以及採購支援推動國產替代，被投企業優先進入華為供應鏈，如天岳先進碳化矽襯底用於華為新能源汽車電控系統。

分析指出，在美國制裁背景下成立的哈勃，首要任務是突破半導體產業鏈「卡脖子」環節，覆蓋半導體設備、材料、EDA工具等關鍵領域。未來持續向具身智慧、高算力存儲、第三代半導體等前沿領域延伸。

此外，據華為財報，其在去年第4季出現約人民幣4億元淨虧損，這是自2018年10月至12月以來公開數據中首次出現季度虧損。分析認為，華為的半導體開發和生產成本不斷上升可能是原因之一。

定於本月6日將發布的新款華為筆記型電腦料將採用更先進的5奈米晶片。華為堅稱所有先進晶片都在大陸製造，由旗下子公司海思設計，並由中芯國際及其他公司生產。業內人士稱，中芯國際使用較舊設備生產7奈米產品，因此5奈米晶片或是以相同技術的延伸方式製造的，但要實現先進晶片的大規模量產仍面臨障礙，良率方面可能大幅遜於競爭對手，成本相當高昂。

美國 半導體 供應鏈

延伸閱讀

輝達研發輸陸「B30」晶片！可連結多顆晶片打造運算叢集 吸引陸科技大廠

黃仁勳讚華為AI晶片已具H200水平 籲美取消管制

世界日報社論／黃仁勳反管制 不怕川普對NVIDIA開刀？

GB300與NVLink扮要角 輝達攜鴻海全球強攻AI工廠

相關新聞

陸面板廠穩價採「動態控產」 專家：本月行情可望提升

面對終端需求持續走低，大陸多家面板廠已啟動大規模「動態控產」，該產業在今年4至5月稼動率（產能利用率）已跌破80%，以穩...

陸車企再掀激烈價格戰 中汽協、陸工信部喊話「將採必要監管措施」

大陸電動車產業競爭激烈，隨著大陸電動車龍頭品牌比亞迪日前宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進，此舉引發中國汽車工業協會出...

兩岸靚人物／泡泡瑪特創辦人王寧 海外拓市 玩出一片天

大陸超紅的潮玩品牌「泡泡瑪特」這兩三年陸續在台北、新竹、台南插旗，去年還在西門開了當時最大間的旗艦店。現在全台已經有十家...

從投行看大陸／回台上市陸籍員工股權激勵法律分析

要股權激勵陸籍員工須在回台IPO之後透過增發來執行。台商從境外回台上市，最頭疼的莫過大陸籍員工股權激勵問題。一般來說，台...

華為攻晶片打造紅色鏈 涵蓋IC設計、材料等領域

中美晶片競爭持續，有日媒指出，自2019年受到美國制裁以來，華為技術有限公司已投資超過60家大陸晶片相關公司。專家認為，...

大陸百強房企銷售沒起色 房市復甦仍乏力

今年被視為大陸房市能否回穩關鍵年，外界持續關注大陸房市狀況。大陸房產調研機構中指研究院公布大陸房市相關數據顯示，5月單月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。