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京東方、三星 在美互控侵權

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸面板龍頭京東方（BOE）近日在美國對南韓科技公司三星顯示提起專利侵權訴訟，指控其在Galaxy Z Fold系列折疊手機產品中使用的OLED螢幕下相機技術，侵犯京東方的四項專利。同時，三星顯示也再次對京東方及所屬多家企業發起專利侵權指控。

觀察者網報導，京東方表示，三星電子書本式可折疊手機Galaxy Z Fold系列的螢幕下相機（UPC）所使用的有機發光OLED技術，侵犯其四項專利。

據悉，UPC技術是種在面板底部放置相機模組的技術，僅在需要時才啟用相機，從而在不使用攝影機時可以100%地利用整個螢幕。現有的打孔智慧型手機無法將這部分作為螢幕，透過切割一部分面板露出相機鏡頭來實現前置鏡頭。

事實上，這並非雙方之間首次的訴訟之爭。早在2022年12月，三星顯示向美國國際貿易委員會（ITC）控告京東方，指控其侵犯四項與移動設備用有源矩陣有機發光OLED顯示面板及模組相關的專利。

有業內人士認為，身為面板產業的代表企業，三星與京東方專利互告背後，是兩大巨頭在面板市場的激烈競爭。據美國市場研究機構DSCC數據，2024年全球OLED面板市場（按銷售額計算）中，三星顯示以42.2%的市占位居第一，京東方則以13.2%居於第三。

美國 專利 Fold

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