陸面板廠穩價採「動態控產」 專家：本月行情可望提升

面對終端需求持續走低，大陸多家面板廠已啟動大規模「動態控產」，該產業在今年4至5月稼動率（產能利用率）已跌破80%，以穩定價格和緩解供需矛盾。專家預期，6月面板行情會有所提升，但難回第1季水準。

據財聯社報導，今(2025)年首季，受「以舊換新」政策延續及美國加徵關稅預期刺激，下游品牌商大幅提前備貨。

研調機構洛圖科技（RUNTO）最新報告顯示，今年第1季，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為6,300萬片，年增11.5%、季增4.8%；出貨面積達4,670平方公尺，年增13.8%、季增3.4%。

圖／經濟日報提供

然而，進入第2季後，終端採購需求下滑。市調機構奧維睿沃（AVC Revo）最新資料顯示，今年4月，全球LCD+OLED電視面板出貨量為1,960萬片，按年、按月分別降10.5%、14.9%。其中，LCD電視面板出貨量1,920萬片，月減14.6%；OLED電視面板出貨50萬片，月跌24.9%。

面對需求下滑，大陸多家面板廠火速啟動「動態控產」。CINNO Research研究總監劉雨實表示，4至5月，大陸電視面板產線稼動率比3月低5至6個百分點，平均稼動率在77%左右。

群智諮詢大尺寸事業部資深分析師李曉燕則說，京東方和TCL華星5月及6月稼動率按月比較呈現明顯減少。至於惠科整體稼動率則維持相對低位，且進一步增加試驗產品投入，減少有效供應。

財聯社稱，自2023年開始，「按需生產」已成為大陸各大面板廠商的關鍵詞彙。在下游需求減少的情形下，面板廠往往透過降低稼動率的形式掌握更多定價權，同時控制成本。

TCL華星執行長趙軍5月初曾坦言，確實看到第2季市場採購需求有回調跡象，一方面某些區域市場需求下調，另方面特殊因素，部分客戶提前採購備貨，導致階段性需求波動。

此外，5月主流面板價格與4月相比基本持平。展望後市，多位業內人士預計面板行情會較當前有所提升，但難回到首季水準。

劉雨實表示，TV面板稼動率預計6月開始回升到80%以上，今年下半年面板廠商稼動率預計維持在80%-81%，難以突破首季83%水準。

群智諮詢則預計，第3季旺季備貨支撐稼動率小幅恢復至84%。