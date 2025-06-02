陸車企再掀激烈價格戰 中汽協、陸工信部喊話「將採必要監管措施」

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸電動車產業競爭激烈，隨著大陸電動車龍頭品牌比亞迪日前宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進。（中新社）
大陸電動車產業競爭激烈，隨著大陸電動車龍頭品牌比亞迪日前宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進。（中新社）

大陸電動車產業競爭激烈，隨著大陸電動車龍頭品牌比亞迪日前宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進，此舉引發中國汽車工業協會出面喊話，要求所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規進行經營活動；大陸工業和信息化部也表示，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，採取必要的監管措施。

中國汽車工業協會發布《關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議》指出，一段時間以來，新能源汽車產業盈利水平下降，以無序「價格戰」為主要表現形式的「內卷式」競爭，是行業效益下降的重要因素。價格戰嚴重影響企業正常經營，衝擊產業鏈供應鏈安全，把產業發展帶入惡性循環。

倡議提到，5月23日以來，某車企率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一輪「價格戰」恐慌。無序「價格戰」加劇惡性競爭，將進一步擠壓企業利潤空間，進而影響產品質量和售後服務保障。並呼籲所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規開展經營活動；優勢企業不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益；企業在依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品等。

大陸工業和信息化部同日發文稱，認同並支持中國汽車工業協會提出的倡議，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門進行反不正當競爭執法，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益。

該有關負責人指，企業之間無序「價格戰」是「內卷式」競爭的典型表現，不僅影響產品質量性能和服務水平，而且損害消費者權益，危及行業健康、可持續發展。「價格戰」沒有贏家，更沒有未來。

上述所指「某車企」率先發起大幅降價活動，是指比亞迪推出一系列降價活動，包括海洋網限時一口價活動，多款車型指導價下調，像是海鷗智駕版（活力版）限時一口價人民幣5.58萬元（約台幣23.17萬元）等。

電動 車行 消費者

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