陸零跑汽車5月銷量年增148% 暫領跑新勢力榜單

大陸車企5月銷售量成績單陸續發布，零跑汽車5月交付達45,067台，年增超148%，暫居新勢力榜首；理想汽車5月交付新車40,856輛，年增16.7%，目前位居第二；小鵬汽車5月交付新車33,525台，年增230%，已連續7個月交付量突破3萬台，目前居第三。

其中，零跑汽車已連續3個月居造車新勢力領先地位，按月則升9.82%；理想汽車截至5月31日，累計交付量逾130萬輛。理想MEGA的穩定交付量預計可以達到每月2,500至3,000輛，相比2024款的穩定月交付量實現150%至200%增長。

小米集團公布，小米汽車5月交付量超過28,000輛，按月比持計。集團表示，正為小米YU7大規模量產做準備。而小米集團董事長雷軍微博也同步更新訊息，文末並附上一句話，「剛學會一句莫言名言：詆毀，本身就是一種仰望。」雷軍這句話被解讀為對余承東此前可能劍指小米汽車光靠品牌營銷賣車等言論的隔空回應。

其他新勢力如阿維塔，據報5月銷量達12,767輛，按年增長179%，再創歷史新高，連續3個月銷售破萬；極氪和領克品牌5月合計交付量為46,538 輛，年增15.2%；嵐圖汽車5月銷量10,022輛，年增122%；深藍汽車5月全系交付25,521輛，年增78%；鴻蒙智行問界新M5 Ultra汽車累計交付突破1萬台。

據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會初步推算，今年5月大陸狹義乘用車零售總市場規模約185萬輛，年增8.5%，月增5.4%。其中，新能源乘用車零售約98萬輛，滲透率約52.9%。

而大陸車市暢銷背後深藏價格戰陰影，近期大陸車企掀起價格戰引爭議，中國汽車工業協會發佈《關於維護公平競爭秩序，促進行業健康發展的倡議》，明確表示反對；大陸工信部亦表態支持倡議，強調「『價格戰』沒有贏家，更沒有未來」；人民日報1日發表評論稱，新能源車絕不能打價格戰興奮劑，並稱整治無序「價格戰」，也急需新思路、新舉措。包括如何界定「不合理低價」，如何甄別有效競爭與「內卷式」競爭等。