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反對車企價格戰 人民日報：會埋下深層次隱患

中央社／ 北京1日電

中國官媒人民日報今天發表評論，表示針對車企掀起的「價格戰」絕對不能打，讓行業背離健康狀態不能持久，也會埋下深層次的隱患。

中國汽車龍頭比亞迪上週率先點燃價格戰後，短短一週內，跟進降價的汽車品牌將近10個。

中國汽車工業協會昨日發布「關於維護公平競爭秩序、促進行業健康發展的倡議」，表態堅決反對無底線的價格戰，還暗批比亞迪率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一波價格戰恐慌，「無序價格戰加劇惡性競爭」。

中國工信部也表態，要加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度。

中國官媒人民日報今天發表評論，表示這兩年一些車企口口聲聲反對「內卷式」競爭，卻又不斷扣動「價格戰」扳機，嚴重影響行業生態與市場秩序，衝擊產業鏈供應鏈安全。

數據顯示，2024年汽車行業利潤率僅為4.3%，低於整個下游工業利潤率及2023年水準；今年第一季，利潤率進一步下降到3.9%。

評論表示，一邊是屢創新高的產銷量和良好口碑，另一邊卻是「越造越賠」、「增收不增利」的困境。「這樣的背離意味著行業處於亞健康（介於健康與疾病之間的一種情況）狀態，不可能持久」。

評論又指，「價格戰」硝煙瀰漫，深層次的隱患重重。供應商的利潤空間與應收帳款、生產工人的薪酬待遇、產品的質量與安全、售後服務等消費者合法權益，才是最終的傷害承受者。

評論並表示，中國製造最主要靠的不是低價，而是創新。中國車企儘管頗有優勢，但遠沒有到大幅領先、高枕無憂的境地。

車行 應收帳款 供應鏈

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