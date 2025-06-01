比亞迪攻閃充站 槓上寧德

比亞迪昨（31）日在 2025粵港澳大灣區車展宣布，與小桔充電、新電途分別共建1萬座、5,000座兆瓦閃充樁，共計1.5萬座。要與寧德時代的「換電聯盟」一較高下。

IT之家報導，比亞迪在今年3月發表兆瓦閃充站、閃充樁，號稱充電五分鐘即可補充400公里續航。比亞迪董事長王傳福當時就宣布，比亞迪將推進兆瓦閃充站的建設，規劃超過4,000座兆瓦閃充站。

另外，比亞迪還發表閃充電池，具備超高電壓1,000V、超大電流1,000A及超大功率1,000kW，可實現「兆瓦閃充」，創造出充電一秒就有兩公里續航里程的全球量產最高峰值充電速度。

就在3月17日，寧德時代與蔚來汽車也達成重要合作，雙方簽署戰略合作協議，計畫聯合打造全球規模最大、技術最領先的乘用車換電服務網路。

雙方將依託各自在技術、管理、平台和品牌等方面的優勢，加速推進換電網路的建設與推廣。

然而，充換電市場的競爭對於比亞迪和寧德時代而言，仍然充滿挑戰。