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陸製造業好轉 PMI指數增 上月升至49.5 仍連兩個月低於榮枯線

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸國家統計局公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5。（新華社）
大陸國家統計局公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5。（新華社）

大陸國家統計局昨（31）日公布，5月製造業採購經理人指數PMI）為49.5，比4月上升0.5，但已連兩個月低於50榮枯線。大陸官方的解讀報告中指出，部分出口美國企業反映外貿訂單加速重啟，進出口情況有所改善。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，景氣水平比4月改善是受到企業生產加快、大型企業PMI升至臨界點以上、高技術製造業延續擴張、進出口指數均有回升和市場預期改善等因素影響。

整體來看，生產指數為50.7，比4月上升0.9；新訂單指數為49.8，比4月上升0.6。從行業看，農副食品加工、專用設備、鐵路船舶航空航天設備等行業生產指數和新訂單指數均高於54，供需兩端較快增長。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

從重點行業看，高技術製造業PMI為50.9，連續四個月保持在擴張區間，延續較好發展態勢；裝備製造業和消費品行業PMI分別為51.2和50.2，比4月上升1.6和0.8；高耗能行業PMI為47，比4月下降0.7，市場活躍度偏低。

新出口訂單指數和進口指數分別為47.5和47.1，比4月上升2.8和3.7。調查中部分涉美企業反映外貿訂單加速重啟，進出口情況有所改善。

生產經營活動預期指數為52.5，比4月上升0.4，製造業企業對近期市場發展信心總體保持穩定。其中，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均持續位於56以上較高景氣區間。

除了製造業PMI，大陸官方也公布5月非製造業商務活動指數為50.3，比4月略降0.1，非製造業總體延續擴張態勢；綜合PMI產出指數為50.4，比4月上升0.2。

界面新聞報導，財信金控首席經濟學家伍超明分析，關稅衝擊帶來的不確定性，對企業生產、居民消費和就業預期產生衝擊，並對製造業PMI回升形成壓力。

指數 PMI

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