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恐失市場領導地位？美國AI晶片出口管制 黃仁勳：華為極具競爭力

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照片
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照片

輝達執行長黃仁勳表示，由於美國對大陸實施AI晶片出口管制，促使大陸決心自研AI晶片以填補市場空缺。他指出，華為新一代AI晶片性能已相當強勁，接近輝達H200晶片水平。如果美國繼續對大陸進行出口管制，反而可能導致美國失去市場領導地位。

彭博報導，黃仁勳表示，過去大陸市場對輝達AI晶片的需求相當龐大，如今因美國對大陸進行AI晶片出口管制，結果輝達被排除在龐大的大陸市場之外，預計輝達第2季已因此損失80億美元銷售額。

黃仁勳強調，實際上，大陸的AI晶片技術已相當成熟，中美AI晶片之間的差距正在縮小。輝達在AI晶片收入減少的同時，也間接削弱AI晶片的研發能力。結果，出口管制不僅重創輝達，也削弱了美國在AI領域的領導地位。

黃仁勳呼籲美國政府放寬限制，讓美國企業能在AI市場中維持競爭力，並強調不能低估大陸AI市場的重要性。出口管制只會令原本依賴美國AI晶片的大陸企業開始轉向華為。

快科技報導， 黃仁勳還強調，華為是一家極具競爭力的科技公司，他們一直在尋找方法來參與競爭，並且實力不容小覷。

而在此之前，黃仁勳一直避免產品的直接比較，僅以籠統的說法稱華為是「強有力的競爭對手」。

根據此前消息，華為的AI算力集群解決方案CloudMatrix 384，基於384顆昇騰晶片構建，透過全互連拓撲架構實現晶片間高效協同，可提供高達300 PFLOPs的密集BF16算力，接近達到輝達 GB200 NVL72系統的兩倍。

黃仁勳 輝達 華為 美國 GB200

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