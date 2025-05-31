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不卷價格戰！ 大陸車企代表提要卷技術、卷管理、卷價值

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
第三屆未來汽車先行者大會今日召開，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬在大會上發表演說。圖／取自中國基金報
第三屆未來汽車先行者大會今日召開，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬在大會上發表演說。圖／取自中國基金報

面對大陸汽車產業激烈的價格戰，中國汽車工業協會31日出面喊話，要求所有企業嚴格遵從公平競爭原則，大陸工業和信息化部也表示將採取必要的監管措施。大陸多家車企代表在今天召開的第三屆未來汽車先行者大會上提到，不卷價格，而是要卷技術、卷管理、卷價值等。

中國基金報報導，蔚來董事長、CEO李斌率先表示，「現在我們肯定不希望卷價格，而是要卷技術」，他稱近期對旗下品牌「樂道」的組織架構進行大幅度調整，在沒有「卷價格」的情況下，樂道的一線員工減少40%，但5月交車量至少會增長40%，而調整後的成效還需要時間體現，但當下已經有很多變化，特別是在成本上有了很好控制，樂道的人員效率也獲得提升。

小鵬汽車董事長、CEO何小鵬在大會上表示，小鵬汽車管理層過去兩年一直在思考何時有利潤，現在成效已在逐步顯現。2025年第三季度，小鵬汽車的研發投入在人民幣20億元左右，但虧損在非常小的範圍內。何小鵬未提及「價格戰」，但預判汽車公司在最後都會成為高科技公司，而一家優秀的科技公司需要在技術、組織、建構商業體系和全球化等方面具備優勢。他表示，今天很多車企也在面臨市場競爭，但最重要的是將上述四方面在內部組織管理體系中做好。

長安汽車副總裁、深藍汽車CEO鄧承浩表示，未來汽車產業的競爭一定是卷技術、卷體驗，並稱深藍汽車堅持價格向上策略，是希望拓寬汽車產品寬度。他表示，深藍汽車希望通過產品、技術、服務、體驗都做好的方式，獲得廣大消費者的認可。他強調，面向未來，汽車行業真正的「靈魂」是用戶體驗。

廣汽集團副總經理閤先慶表示，廣汽集團堅持「價值戰」，為使用者提供超越價格的價值。他舉例，廣汽集團的車身鋼板採用鋅鐵合金的鍍鋅鋼板，成本相對較高，但經過實驗驗證發現好處是顯而易見的，包括汽車產品大幅度提高油漆附著率，油漆的光澤效果更好，抗腐蝕性更強；二是焊接性能更好，可提高整車安全性；三是硬度超過普通材料的兩倍。

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