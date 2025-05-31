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廈門海辰儲能首度赴美建廠 稱在美國本地化生產具有利地位

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
廈門海辰儲能28日在美國第一個儲能系統製造工廠在德克薩斯州梅斯基特市（Mesquite）開業。（圖／取自海辰儲能官網）
廈門海辰儲能28日在美國第一個儲能系統製造工廠在德克薩斯州梅斯基特市（Mesquite）開業。（圖／取自海辰儲能官網）

廈門海辰儲能28日在美國第一個儲能系統製造工廠在德克薩斯州梅斯基特市（Mesquite）開業。成為大陸第一個赴美建廠的儲能企業，工廠將於2025年7月進入全面投產階段。公司招股書中指出，隨著政策環境的演變和市場競爭的加劇，擁有在美國本地化產能和服務的企業處於最有利的地位。

公告介紹，這座工廠佔地48.4萬平方英尺，總投資近2億美元，年產能可達10GWh電池模組及系統的能力，創造近200個工作機會。

開幕儀式上，海辰儲能國際行銷中心總裁張覓智表示，通過加州辦事處的市場輻射與德克薩斯州工廠的產能支撐，海辰儲能構建 「西海岸市場樞紐 + 中南部製造中心」的布局，實現在美國市場東西海岸全覆蓋的綜合服務網絡。

梅斯基特市市長Daniel Alemán Jr.表示，當這個項目在一年前剛啟動時，便讓人深刻感受到海辰儲能高效務實作風，這座工廠通過與40個學區及達拉斯周邊大學的合作，讓清潔能源製造與社區教育振興實現深度融合。

財新網報導，海辰儲能2019年12月成立，總部位於福建廈門，是一家儲能電池及系統提供商，也是大陸頭部儲能電池供應商中少有的只生產儲能、不製造動力電池的企業。2024年，公司儲能電池出貨量35.1GWh。據統計，海辰儲能當年出貨量在全球儲能市場排名第三，市佔率11%。

招股書顯示，2024年海辰儲能第一大客戶是一家總部位於美國的儲能項目開發商，目前正在建設多個GWh級的電池儲能項目，海辰儲能當年開始與這家公司的業務合作，銷售金額人民幣22.4億元，佔海辰儲能當年總收入17.3%。

海辰儲能在招股書中指出，美國鋰離子儲能市場需求量大、經濟性好、政策扶持力度強，未來，隨著政策環境的演變和市場競爭的加劇，客戶核心訴求也會發生變化，擁有在美國本地化產能和服務的企業處於最有利的地位。

不過伍德麥肯茲分析師Allison Feeney近期指出，川普大力倡導製造業回流美國，但由於當地產業鏈尚不完善導致製造成本較高，以及川普偏愛化石能源的態度，美國本土製造產能的推進仍存不確定性。雖然儲能市場活動一直強勁，然而由於政策不確定性，今年及未來幾年的增長可能會放緩。

美國 廈門

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