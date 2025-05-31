聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果App Store透明度報告 超1300個應用程式在大陸下架
蘋果31日公布2024年《App Store透明度報告》顯示，因應大陸政府的下架要求而從App Store下架的應用程式共有1,307個，佔比75.5%，為所有國家和地區中最高，其中86.5%是因為未持有法規要求的許可證而被下架。
報告數據顯示，App Store上的應用程式總數約196萬個；審查過的應用程式提交數量約為777萬筆；被拒絕的應用程式提交數量為193萬筆。
申請被拒絕的原因包括安全性、效能、商業規範、設計和法律等。其中，因效能為由被拒絕的申請約為123萬筆，佔全部約六成。
而因應各地政府的下架要求而從App Store下架的1,730個應用程式中，大陸有1,307個應用程式下架，佔比最高為75.5%，其次是俄羅斯171個、佔比9.8%，南韓79個、佔比4.6%。
報告指出，應用程式必須遵守其經營所在的每個國家或地區的法律。當收到政府下架要求時，該應用程式僅會在提出要求的政府具有司法管轄權的國家或地區下架，並在其他地區仍然可用。而在大陸，有1,131款遊戲應用程式因未持有法規要求的GRN許可證而被下架，佔比86.5%。
延伸來看，開發者對下架決定提出的申訴為26,224件，其中大陸最多共有6,978件；之後因申訴而恢復上架的應用程式數量為421個，大陸同樣最多為78件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言