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蘋果App Store透明度報告 超1300個應用程式在大陸下架

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
蘋果31日公布2024年《App Store透明度報告》顯示，因應大陸政府的下架要求而從App Store下架的應用程式共有1,307個，佔比75.5%，為所有國家和地區中最高。（美聯社）
蘋果31日公布2024年《App Store透明度報告》顯示，因應大陸政府的下架要求而從App Store下架的應用程式共有1,307個，佔比75.5%，為所有國家和地區中最高。（美聯社）

蘋果31日公布2024年《App Store透明度報告》顯示，因應大陸政府的下架要求而從App Store下架的應用程式共有1,307個，佔比75.5%，為所有國家和地區中最高，其中86.5%是因為未持有法規要求的許可證而被下架。

報告數據顯示，App Store上的應用程式總數約196萬個；審查過的應用程式提交數量約為777萬筆；被拒絕的應用程式提交數量為193萬筆。

申請被拒絕的原因包括安全性、效能、商業規範、設計和法律等。其中，因效能為由被拒絕的申請約為123萬筆，佔全部約六成。

而因應各地政府的下架要求而從App Store下架的1,730個應用程式中，大陸有1,307個應用程式下架，佔比最高為75.5%，其次是俄羅斯171個、佔比9.8%，南韓79個、佔比4.6%。

報告指出，應用程式必須遵守其經營所在的每個國家或地區的法律。當收到政府下架要求時，該應用程式僅會在提出要求的政府具有司法管轄權的國家或地區下架，並在其他地區仍然可用。而在大陸，有1,131款遊戲應用程式因未持有法規要求的GRN許可證而被下架，佔比86.5%。

延伸來看，開發者對下架決定提出的申訴為26,224件，其中大陸最多共有6,978件；之後因申訴而恢復上架的應用程式數量為421個，大陸同樣最多為78件。

法律 應用程式 Apple App Store

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