陸商人菲律賓遭連續槍擊 陸領事館：密切跟進案件進展

一名大陸籍商人近日在菲律賓班詩蘭省達古板市（Dagupan）遭槍擊身亡。大陸駐拉瓦格（佬沃）領事館方面表示，案件正在偵辦中，並要求警方盡早破案，使領館將密切跟進案件進展。並提醒大陸公民在北呂宋工作生活旅行期間，密切關注當地治安形勢。

據南方都市報，當地警方25日發布通報顯示，當地時間24日23時41分左右，一名40歲大陸籍商人在菲律賓班詩蘭省達古板市一座大樓前遭槍擊身亡。根據初步調查，該受害者參加一名華人同胞的葬禮後，在車上遭到連續槍擊，其身中數槍，隨即被送往醫院，但抵達醫院時已被宣布死亡。

警方表示，在案發現場發現多枚彈殼及變形的彈頭。嫌疑人身份不明，其作案後，與一名在旁等候的男子一同迅速逃離現場。目前，執法單位正持續展開深入調查，以確認嫌疑人的身份及其作案動機。同時，為追捕兇手，警方已啟動封鎖並設卡檢查。

大陸駐拉瓦格領事館28日通報此事，稱大陸駐菲律賓大使館和大陸駐拉瓦格領事館第一時間向當地政府和警方表達關切，要求警方盡早破案，切實維護中國公民安全與合法權益。領事館已聯繫遇難者家屬，表達慰問並提供領事協助。案件正在偵辦中，使領館將密切跟進案件進展。

通報並提醒，大陸公民在北呂宋工作生活旅行期間，密切關注當地治安形勢，切實加強安全防範和應急準備，遵守當地法律法規，減少不必要外出。