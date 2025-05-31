快訊

三峽肇事翁身亡還能求償？巴毛律師：家屬若做1事「就沒他們的事了」

「小孩愛吃」小熊軟糖哈瑞寶傳摻入大麻 食藥署出手：即起禁止輸台

端午連假如何開財運？雙子汰舊換新、射手換「1錢包」吸財

聽新聞
0:00 / 0:00

陸商人菲律賓遭連續槍擊 陸領事館：密切跟進案件進展

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
一名大陸籍商人近日在菲律賓班詩蘭省達古板市（Dagupan）遭槍擊身亡。（圖／取自南方都市報）
一名大陸籍商人近日在菲律賓班詩蘭省達古板市（Dagupan）遭槍擊身亡。（圖／取自南方都市報）

一名大陸籍商人近日在菲律賓班詩蘭省達古板市（Dagupan）遭槍擊身亡。大陸駐拉瓦格（佬沃）領事館方面表示，案件正在偵辦中，並要求警方盡早破案，使領館將密切跟進案件進展。並提醒大陸公民在北呂宋工作生活旅行期間，密切關注當地治安形勢。

據南方都市報，當地警方25日發布通報顯示，當地時間24日23時41分左右，一名40歲大陸籍商人在菲律賓班詩蘭省達古板市一座大樓前遭槍擊身亡。根據初步調查，該受害者參加一名華人同胞的葬禮後，在車上遭到連續槍擊，其身中數槍，隨即被送往醫院，但抵達醫院時已被宣布死亡。

警方表示，在案發現場發現多枚彈殼及變形的彈頭。嫌疑人身份不明，其作案後，與一名在旁等候的男子一同迅速逃離現場。目前，執法單位正持續展開深入調查，以確認嫌疑人的身份及其作案動機。同時，為追捕兇手，警方已啟動封鎖並設卡檢查。

大陸駐拉瓦格領事館28日通報此事，稱大陸駐菲律賓大使館和大陸駐拉瓦格領事館第一時間向當地政府和警方表達關切，要求警方盡早破案，切實維護中國公民安全與合法權益。領事館已聯繫遇難者家屬，表達慰問並提供領事協助。案件正在偵辦中，使領館將密切跟進案件進展。

通報並提醒，大陸公民在北呂宋工作生活旅行期間，密切關注當地治安形勢，切實加強安全防範和應急準備，遵守當地法律法規，減少不必要外出。

菲律賓 槍擊

延伸閱讀

陸汽車出口金額 4月年增5%

好消息！我4家屠宰場生產豬內臟及豬皮 今獲菲律賓認可輸入

菲律賓：南海合法例行性活動 大陸無權反對或干預

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

相關新聞

陸商人菲律賓遭連續槍擊 陸領事館：密切跟進案件進展

一名大陸籍商人近日在菲律賓班詩蘭省達古板市（Dagupan）遭槍擊身亡。大陸駐拉瓦格（佬沃）領事館方面表示，案件正在偵辦...

陸車企再掀激烈價格戰 中汽協、陸工信部喊話「將採必要監管措施」

大陸電動車產業競爭激烈，隨著大陸電動車龍頭品牌比亞迪在23日宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進，此舉引發中國汽車工業協...

蘋果App Store透明度報告 超1300個應用程式在大陸下架

蘋果31日公布2024年《App Store透明度報告》顯示，因應大陸政府的下架要求而從App Store下架的應用程式...

關稅衝擊制約回升幅度 陸5月製造業PMI略升至49.5% 仍低於榮枯線

大陸國家統計局31日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5%，比上月上升0.5個百分點。官方的解讀報告中特別...

董座神隱4個月的頭號央企換帥了 申彥鋒接掌中核集團

中國兩大央企換帥。在軍工領域反腐風暴下，中國核工業集團有限公司（下稱中核集團）董事長余劍鋒「神隱」4個多月，近日中核集團...

端午遇上六一出遊火熱 7億人次流動引爆假日經濟

今年端午節假期與六一兒童節重疊，短程自駕遊、家庭親子遊需求大幅增加，中國交通運輸部預測，端午假期全社會跨區域人員流動量估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。