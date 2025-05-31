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關稅衝擊制約回升幅度 陸5月製造業PMI略升至49.5% 仍低於榮枯線

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家統計局31日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5%，比上月上升0.5個百分點。路透
大陸國家統計局31日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5%，比上月上升0.5個百分點。路透

大陸國家統計局31日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5%，比上月上升0.5個百分點。官方的解讀報告中特別點出，調查中部分涉美企業反映外貿訂單加速重啟，進出口情況有所改善；分析則指出，關稅衝擊帶來的不確定性，一定程度上對製造業PMI回升幅度形成制約。

大陸4月製造業PMI為49，較3月下降1.5個百分點，低於景氣榮枯線（50）。此前，大陸1至3月的官方PMI分別為50.5、50.2、49.1。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，景氣水平比上月改善是受到企業生產加快、大型企業PMI升至臨界點以上、高技術製造業延續擴張、進出口指數均有回升和市場預期改善等因素影響。

整體來看，生產指數為50.7%，比上月上升0.9個百分點；新訂單指數為49.8%，比上月上升0.6個百分點。從行業看，農副食品加工、專用設備、鐵路船舶航空航天設備等行業生產指數和新訂單指數均高於54.0%，供需兩端較快增長。

從重點行業看，高技術製造業PMI為50.9%，連續4個月保持在擴張區間，延續較好發展態勢；裝備製造業和消費品行業PMI分別為51.2%和50.2%，比上月上升1.6和0.8個百分點；高耗能行業PMI為47.0%，比上月下降0.7個百分點，市場活躍度偏低。

新出口訂單指數和進口指數分別為47.5%和47.1%，比上月上升2.8和3.7個百分點。調查中部分涉美企業反映外貿訂單加速重啟，進出口情況有所改善。

生產經營活動預期指數為52.5%，比上月上升0.4個百分點，製造業企業對近期市場發展信心總體保持穩定。其中，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均持續位於56.0%以上較高景氣區間。

除了製造業PMI，大陸官方也公布非製造業商務活動指數為50.3%，比上月略降0.1個百分點，非製造業總體延續擴張態勢；綜合PMI產出指數為50.4%，比上月上升0.2個百分點。

界面新聞報導，財信金控首席經濟學家伍超明分析，關稅衝擊帶來的不確定性，對大陸企業生產、居民消費就業和預期產生了現實性影響，對製造業構成負面衝擊，一定程度上對製造業PMI回升幅度形成制約。

他進一步分析，美國關稅政策對大陸出口帶來的不確定性，將繼續衝擊大陸製造業，且季節性因素的影響，6月通常面臨年中淡季和高溫天氣影響，部分行業開工率可能季節性回落。不過內需政策加碼有助於穩就業、促消費，基建和消費有望進一步支撐內需和製造業生產。

關稅 PMI

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