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陸車企再掀激烈價格戰 中汽協、陸工信部喊話「將採必要監管措施」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸電動車產業競爭激烈，隨著大陸電動車龍頭品牌比亞迪在23日宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進。（中新社資料照片）
大陸電動車產業競爭激烈，隨著大陸電動車龍頭品牌比亞迪在23日宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進。（中新社資料照片）

大陸電動車產業競爭激烈，隨著大陸電動車龍頭品牌比亞迪在23日宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進，此舉引發中國汽車工業協會出面喊話，要求所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規進行經營活動；大陸工業和信息化部也表示，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度採取必要的監管措施。

中國汽車工業協會發布《關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議》一文指出，一段時間以來，新能源汽車產業盈利水平下降，以無序「價格戰」為主要表現形式的「內卷式」競爭，是行業效益下降的重要因素。價格戰嚴重影響企業正常經營，衝擊產業鏈供應鏈安全，把產業發展帶入惡性循環。

倡議提到，5月23日以來，某車企率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一輪「價格戰」恐慌。無序「價格戰」加劇惡性競爭，將進一步擠壓企業利潤空間，進而影響產品質量和售後服務保障，不僅阻礙行業自身健康發展，也將危害消費者權益，並帶來安全隱患。

中國汽車工業協會提出如下倡議：所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規開展經營活動；優勢企業不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益；企業在依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳，擾亂市場秩序，損害行業和消費者根本利益；所有企業應對照國家相關法律法規進行自查整改。

大陸工業和信息化部同日發文指出，針對中國汽車工業協會發布的《關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議》，認同並支持中國汽車工業協會提出的倡議，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門進行反不正當競爭執法，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益。

該有關負責人同時指出，企業之間無序「價格戰」是「內卷式」競爭的典型表現，不僅影響產品質量性能和服務水平，而且損害消費者權益，危及行業健康、可持續發展。可以說，「價格戰」沒有贏家，更沒有未來。

上述所指「某車企」率先發起大幅降價活動，是指比亞迪23日推出一系列降價活動，包括海洋網限時一口價活動，多款車型指導價下調，像是海鷗智駕版（活力版）限時一口價人民幣5.58萬元（合約新台幣23.17萬元）；王朝網也推出「618搶先購」活動，像是秦PLUS DM-i智駕版優惠後價格低至6.38萬元（合約新台幣26.49萬元）起。

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