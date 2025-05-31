中國中亞經貿部長會議 中亞國家同意與中國深化綠色礦產全產業鏈合作

據大陸商務部網站，5月30日，中國—中亞經貿部長第二次會議在哈薩克首都阿斯塔納舉行。中亞國家經貿部長們均表示，中國是各國主要貿易夥伴及擴大經貿合作的優先方向，願大力發展跨境電商，不斷擴大對華出口；並一致同意深化中國—中亞國家綠色礦產領域的勘探、開採、冶煉、貿易等全產業鏈合作。

美媒美國之音去年曾報導，總部設在美國的國際稅收和投資中心（International Tax and Investment Center）的研究顯禦，中亞擁有從鐵、有色金屬到鈾等豐富的礦產儲量。其中哈薩克擁有世界上最大的鉻儲量和第二大的鈾儲量，同時也擁有其他關鍵元素。報導並稱，專家指出，在中亞地區，哈薩克草原和高地以及哈薩克、吉爾吉斯和烏茲別克的天山山脈以及塔吉克的帕米爾山脈都發現了大量稀土元素。獨居石、鋯石、磷灰石、磷釔礦、燒綠石、銅長石和鈮鐵礦是中亞最豐富的稀有金屬和礦物。

據大陸商務部消息，該會議由哈薩克貿易和一體化部部長沙卡利耶夫主持，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激，中亞國家經貿主管機關負責人出席會議並發言。

凌激表示，在習近平主席和中亞國家元首戰略引領下，中國—中亞經貿合作呈現出步伐快、潛力足、前景廣的鮮明特徵，是高品質共建「一帶一路」的生動寫照。 2024年，中國與中亞國家貿易額達到創紀錄的948億美元，跨國電商蓬勃發展。

他表示，截至目前，中國累計對中亞國家投資超過300億美元。中國和中亞國家互聯互通新格局加速形成，貿易便利化水準不斷提高。中國將堅定不移擴大高水準對外開放，願同中亞國家加強發展策略對接，探討建立更緊密經貿夥伴關係；加強綠色礦產、綠色能源、數位經濟合作，用好中國—中亞股權投資合作基金等投融資工具；堅定支持自由貿易和以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

中亞國家經貿部長們均表示，中國是各國主要貿易夥伴及擴大經貿合作的優先方向，願大力發展跨境電商，不斷擴大對華出口，改善貿易結構；一致同意深化中國—中亞國家綠色礦產領域的勘探、開採、冶煉、貿易等全產業鏈合作；支持進一步擴大相互投資，共同實施風力、光伏、裝備製造、現代農業、基礎設施等領域合作項目；堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，支持烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦盡快加入世貿組織。

會議通過了中國—中亞經貿部長第二次會議成果清單，原則商定將於第二屆中國—中亞峰會期間簽署有關經貿成果文件。