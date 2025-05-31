陸企業推演…沒有輝達的未來

英國金融時報（FT）報導，面對美國強力管制輝達（NVIDIA）等人工智慧（AI）晶片巨擘的產品輸出中國大陸，中國大陸科技巨擘已開始籌備「沒有輝達的未來」，在輝達處理器庫存漸減之際，啟動轉移到國產AI晶片的漫長而艱困流程。

中國大陸產業主管透露，阿里巴巴和百度等科技業者都正開始測試半導體的替代選項，以滿足愈來愈高的內部與客戶AI相關需求。在川普政府4月管制輝達的降規版AI晶片H20輸陸後，提高這些公司轉向國產晶片的迫切感，因為若要以輝達晶片庫存持續發展AI，只能撐到明年初前後。

新晶片訂單通常要花三到六個月的時間出貨，但目前還不清楚輝達能否提供符合川普政府規範、又有足夠競爭力的新款晶片，出貨時間也不確定。

廣發證券分析師團隊推估，輝達可能7月初開始為中國大陸市場，生產符合美國出口規範的下一款晶片，這款晶片雖根據輝達Blackwell晶片打造，卻可能沒有高頻寬記憶體（HBM），至於是否包含輝達高速互聯NVLink技術等關鍵科技，則還不明朗。

到目前為止，華為晶片最大買主都是中國大陸國營企業、及敏感產業的公司。現在預料將會有範圍更大的中國大陸科技公司競搶華為的晶片。在華府警告「世界各地」企業若使用華為晶片可能招致刑事罰款後，想以華為當替代選項的公司都對於測試華為昇騰（Ascend）晶片三緘其口。

若中國大陸科技業者決定把系統從輝達轉移到國產選項，可能面臨高昂成本，因為要把原本以輝達CUDA軟體框架開發的訓練程式碼，移植到華為的CANN系統，極為費時，也常需要華為工程師對除錯和優化等問題的大量支援。一家中國大陸主要科技業者的主管估算，轉換到華為的系統，可能使AI相關研發被擾亂三個月。

而且，華為雖正尋求提高產能，供應仍無法滿足目前需求。中國大陸科技業者也正在測試寒武紀和中科海光等其他當地晶片製造商的半導體，阿里巴巴和百度則已在開發自家處理器。