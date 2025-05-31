陸挺AI產業 2兆銀彈上膛…將推新型政策性金融工具

中國大陸正積極準備銀彈力挺AI等科技產業，知情人士透露，大陸官方擬推出規模人民幣5,000億元（約新台幣2兆元）的新型政策性金融工具，進一步拉動在科技創新等重點領域重大項目的社會投資，為經濟的穩定成長注入新動力。

彭博資訊報導，知情人士透露，新型政策性金融工具將由大陸國家開發銀行、中國農業發展銀行和中國進出口銀行三家政策性金融機構通過發行包括金融債等在內的方式募集資金，資金將用於重點領域項目做為資本金。此前發改委官員曾表示，力爭6月底前下達2025年「兩重」建設（重大戰略和重點領域安全）和中央預算內投資全部項目清單，同時設立新型政策性金融工具，解決項目建設資本金不足問題，但規模尚未公布。

項目在獲得資本金後，將可以通過銀行融資等途徑獲得在資本金基礎上拿到數倍金額的投資。知情人士指出，募集資金將用於支持包括AI人工智慧、數字經濟、消費基礎設施等領域，且中國人民銀行將視需要給予流動性支持。

知情人士不願具名，因未獲授權公開評論。大陸國家發改委和中國人民銀行暫未回應彭博尋求置評的請求。

雖然中美同意暫時互降關稅，但貿易談判仍面臨諸多不確定性，加上房地產市場持續萎靡和內需不振等影響，中國大陸經濟面臨的通縮壓力揮之不去。4月的中共中央政治局會議曾提及要適時降準降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟，並提到要設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。

在人行已經推出降準降息等措施後，新型政策性金融工具有望更直接地拉動投資，而其目標項目用途也顯示，監管正加強對科技創新行業的支持，努力向以高新技術產業為方向的成長模式轉變，以應對經濟面臨的挑戰。

回顧大陸的金融發展史，比較典型的政策性金融工具主要有2015年-2017年推出的人民幣2兆元專項建設基金、2022年推出的人民幣7,400億政策性開發性金融工具，二者均由政策性銀行籌資投向特定領域。