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兩岸快遞／陸造船業新訂單接爆 前四月占全球市場67%

經濟日報／ 本報訊

中國船舶工業行業協會最新數據，今年1至4月，大陸造船業新接訂單量占全球市場保持第一，占比超過67%。很多造船企業早已「爆單」，如龍頭中國船舶集團手中訂單已排至2029年。業內人士指出，全球造船廠產能處於緊平衡狀態，存量船隊周期性更新需求釋放，造船業景氣周期將持續。

北京／端午假期鐵路運輸啟動 五天將送客8,050萬人次

中國國家鐵路集團表示，鐵路端午假期運輸自5月30日至6月3日，為期五天，全國鐵路預計發送旅客8,050萬人次，客流最高峰為5月31日，預計發送旅客達1,830萬人次。

北京／全球經貿摩擦攀升 3月金額年增26%

中國貿促會30日表示，今年3月全球經貿摩擦指數為126，處於高位；全球經貿摩擦措施涉及金額年增26.1%，分國別來看，美國、印度的全球經貿摩擦指數位居前兩位。 

上海／4月出口增17%創新高 對美國逆勢衰退18%

上海海關公布，4月進出口人民幣3,993億元（約新台幣1.6兆元），創歷史新高，年增10%，其中，出口年增17.2%，創新高，進口年增8.1%，但對美國出口衰退18.4%。

上海／上證旗艦指數體系成形 合計1,140檔 市值占比90%

上海證券交易所新發表上證580指數，上交所形成「上證50、上證180、上證380和上證580」的上證旗艦指數體系，合計1,140支股票，對滬市證券數量覆蓋率50%，市值覆蓋率近90%。

長沙／推「湘十條」政策 促進住房領域消費

湖南省住房和城鄉建設廳聯合省財政廳等九部門公布「湘十條」政策，著力促進住房領域消費，這是湖南省自2018年之後，時隔七年再次推出省級層面促進房地產平穩健康發展的政策。

香港／國際調解院設立總部 32國代表簽署公約

中國大陸、阿爾及利亞、白俄羅斯等32個國家的代表30日簽署國際調解院公約，成為國際調解院的創始成員國。香港將成為國際調解院總部的所在地。

香港／引進技工人才年齡放寬 三年可望吸引1萬人前來

香港政府將把技術工專業人才年齡限制由原本35歲，放寬至40歲以下，以吸引電梯維修、電業技術員、護士等人才來香港。預計未來三年引入1萬名技術專才。

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