遭暗指是「汽車圈恒大」 比亞迪否認

比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛30日發文回應稱，看到大量文章、評論、視頻都暗指比亞迪是「汽車圈恒大」，這一切源於上周長城汽車魏總的驚人言論：「現在汽車產業裡邊的恒大，已經存在了，只不過沒爆而已。」

李雲飛稱，過去幾年比亞迪高速增長，反觀有些企業卻止步不前，新能源業務甚至嚴重落後，從資產負債率、總負債、有息負債、帳期等多個角度對比了各大車企的財務資料，並得出結論：整體來看，中國主流車企的資產負債情況要好於國外車企，中國主流車企根本不存在所謂的「車圈恒大」，任何唱衰中國新能源汽車的言論都是不可取的。

李雲飛說，我們70%的資產負債率高，很危險！那福特84%、通用汽車76%、蘋果80%、波音102%、吉利68%、賽力斯76%，他們高嗎？拿我們總負債5,800多億說事，很危險！那豐田2.7兆、大眾3.4兆、福特1.7兆、吉利5,047億、上汽6,104億，他們危險嗎？

李雲飛表示，你們還會帶節奏說，對供應商的付款週期長！我們也同樣看看國內車企財報裡的應付帳款和應付票據的平均周轉天數，我們是127天、吉利也是127天、長城是163天、上汽是164天。再看看比亞迪2024年的財報，全年營收7,771億、淨利潤403億、研發投入542億、國內納稅510億、現金儲備1,549億，這是比亞迪過去30年最好的經營業績。

據了解，比亞迪陷入輿論漩渦起因是日前山東濟南乾城汽車貿易有限公司（以下稱濟南乾城）資金鏈斷裂事件引發市場高度關注。這家比亞迪山東區域的核心經銷商，因門市關閉導致車主預付費服務無法兌現，更有車主全款購車後因合格證被抵押給銀行而無法上牌。

濟南乾城在此前的公告中將矛頭指向比亞迪政策調整和山東汽車經銷商行業集體爆雷導致的融資困境。

事件曝光後，比亞迪於5月28日回應稱，網傳「政策調整導致經銷商壓力」不屬實，強調問題根源是經銷商盲目擴張和加槓桿運營，並表示已協助收購部分門市、處理客戶權益。

比亞迪發布的官方資料顯示，今年第1季，比亞迪銷售新能源汽車約100.08萬輛，年增59%，首季營收1,703億元，年增36%。淨利潤翻倍至91.5億元，創下單季度歷史新高。但值得注意的是，公司存貨從2023年底的877億上升至2024年底的1,160億，2025年第1季進一步飆升至1,544億，三個月時間內增加33%。