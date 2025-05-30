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華為尊界S800首發 支持隔空手勢開關車門

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為與江淮汽車合作推出首款百萬級旗艦新車「尊界S800」，30日首發亮相。快科技
華為與江淮汽車合作推出首款百萬級旗艦新車「尊界S800」，30日首發亮相。快科技

華為與江淮汽車合作推出首款百萬級旗艦新車「尊界S800」，30日首發亮相。華為常務董事、終端BG董事長余承東表示，尊界S800首次引入NearLink華為星閃連接技術，也支持隔空手勢開關門，最大開門角度達77度。

先前該車已開啟預售，預售價人民幣100萬到150萬元。

快科技報導，尊界S800首發創新智慧電動門，聯動毫米波雷達與固態雷射雷達，可智慧感應動靜態障礙物，自動調節開啟角度，最大開門角度達77度，支持隔空手勢開關門。

此外，首次引入NearLink華為星閃連接技術，定位精度較藍牙鑰匙提升5倍，解閉鎖精準度提升6倍。

江淮汽車董事長項興初表示，2019年與華為開展戰略合作以來，一切為了尊界，為了尊界的一切。雙方組建了超5,000人的專屬團隊，新建尊界超級工廠，目前投入人民幣超過百億元。

尊界S800擁有5480×2000×1542mm的車身尺寸和3370mm軸距，3.4平方公尺的純平地板設計，實現一排1033mm頭部空間與959mm腿部空間，二排1018mm頭部空間與1240mm腿部空間。

新浪科技報導，余承東還稱，尊界S800全車空氣品質是國家標準的55倍，擁有比西雙版納雨林更好的空氣品質。

他介紹，尊界S800搭載自主智慧淨化座艙，採用可吸附降解材料，20分鐘內艙內氣味恢復如初，有害氣體淨化率大於92%，A型流感、冠狀病毒抑制率大於99%，細菌抑制率大於99%。

空氣品質 余承東 人民幣

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