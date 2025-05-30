日稱與陸就恢復水產進口達共識 陸：將研究日方請求

2023年8月，大陸因日本啟動福島核汙水排海而全面暫停進口日本水產品，日本內閣官房長官林芳正30日表示，中日兩國已在恢復進口日本水產一事上達成共識，等待出口設施登記程序完成後，中方將恢復進口。大陸外交部同日回應指，中方有關部門將本著科學、安全的原則，根據相關國內法規和國際貿易規則，研究日方關於恢復日本水產品輸往大陸的請求。

日本共同社30日報導，日中兩國政府已就恢復進口日本水產一事達成共識，等待雙方就完成出口設施登記程序完成後，日本水產相隔2年後將再次輸往大陸市場。報導並稱，日本農林水產省和大陸海關部門28日在北京實施了第四次磋商，就恢復進口的必要條件達成了共識。

日本內閣官房長官林芳正30日出席關於擴大農林水產品的內閣會議時回應指，就日本核汙水而被大陸禁止進口的日本水產問題上，雙方在技術上已達成協議。他稱，日本之後等待出口相關設施的再登記手續完成後，就重新向大陸出口日本水產。

隨後，大陸海關透過公眾號發文表示，「中方應約在北京同日本就日水產品安全問題進行新一輪技術交流，『取得實質性進展』。今年以來，雙方進行了多輪技術交流。」

大陸外交部發言人林劍30日下午在例行記者會上進一步說明，5月28日，大陸海關總署應約在北京與日方就日本水產品安全問題進行新一輪技術交流，取得實質性進展。日方承諾採取可信、可視措施，保障日本水產品的質量安全，確保滿足中方監管要求和食品安全標準。

至於雙方是否已就恢復進口日本水產品所需的技術性條件達成一致？林劍表示，大陸政府始終堅持人民至上，堅定維護人民群眾的食品安全。「有關部門將本著科學、安全的原則，根據相關國內法規和國際貿易規則，研究日方關於恢復日本水產品輸華的請求。」

共同社報導指出，相關人士稱，在核汙水排海前中方就因福島核事故採取食品進口限制措施的福島、東京等10個都縣預計不在恢復進口的對象之列。報導稱，日本政府將繼續要求撤銷針對10個都縣的進口限制。

另一方面，到登記手續完畢並實際恢復進口可能需要數個月左右，具體何時恢復未定。兩國政府此次商定的水產品放射性物質檢查也是進口的必要條件。

日中兩國是在去年9月達成共識，中方在國際原子能機構（IAEA）框架下參與對海水及處理水取樣等監測活動，並逐步朝向放寬進口限制的方向努力。今年3月的部長級「日中經濟高層對話」商定繼續協商，隨後日本農水省和大陸海關部門展開了技術層面的多輪磋商。