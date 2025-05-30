快訊

屈從大陸？被問南韓是否援台 李在明酸回：外星人入侵才會思考

升官不順先驅邪？花蓮吉安分局傳找乩童、貼符咒淨化 基層警：不務正業

日稱與陸就恢復水產進口達共識 陸：將研究日方請求

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本內閣官房長官林芳正30日表示，中日兩國已在恢復進口日本水產一事上達成共識，大陸外交部發言人林劍同日回應指，中方有關部門將本著科學、安全的原則，研究日方關於恢復日本水產品輸往大陸的請求。(路透)
日本內閣官房長官林芳正30日表示，中日兩國已在恢復進口日本水產一事上達成共識，大陸外交部發言人林劍同日回應指，中方有關部門將本著科學、安全的原則，研究日方關於恢復日本水產品輸往大陸的請求。(路透)

2023年8月，大陸因日本啟動福島核汙水排海而全面暫停進口日本水產品，日本內閣官房長官林芳正30日表示，中日兩國已在恢復進口日本水產一事上達成共識，等待出口設施登記程序完成後，中方將恢復進口。大陸外交部同日回應指，中方有關部門將本著科學、安全的原則，根據相關國內法規和國際貿易規則，研究日方關於恢復日本水產品輸往大陸的請求。

日本共同社30日報導，日中兩國政府已就恢復進口日本水產一事達成共識，等待雙方就完成出口設施登記程序完成後，日本水產相隔2年後將再次輸往大陸市場。報導並稱，日本農林水產省和大陸海關部門28日在北京實施了第四次磋商，就恢復進口的必要條件達成了共識。

日本內閣官房長官林芳正30日出席關於擴大農林水產品的內閣會議時回應指，就日本核汙水而被大陸禁止進口的日本水產問題上，雙方在技術上已達成協議。他稱，日本之後等待出口相關設施的再登記手續完成後，就重新向大陸出口日本水產。

隨後，大陸海關透過公眾號發文表示，「中方應約在北京同日本就日水產品安全問題進行新一輪技術交流，『取得實質性進展』。今年以來，雙方進行了多輪技術交流。」

大陸外交部發言人林劍30日下午在例行記者會上進一步說明，5月28日，大陸海關總署應約在北京與日方就日本水產品安全問題進行新一輪技術交流，取得實質性進展。日方承諾採取可信、可視措施，保障日本水產品的質量安全，確保滿足中方監管要求和食品安全標準。

至於雙方是否已就恢復進口日本水產品所需的技術性條件達成一致？林劍表示，大陸政府始終堅持人民至上，堅定維護人民群眾的食品安全。「有關部門將本著科學、安全的原則，根據相關國內法規和國際貿易規則，研究日方關於恢復日本水產品輸華的請求。」

共同社報導指出，相關人士稱，在核汙水排海前中方就因福島核事故採取食品進口限制措施的福島、東京等10個都縣預計不在恢復進口的對象之列。報導稱，日本政府將繼續要求撤銷針對10個都縣的進口限制。

另一方面，到登記手續完畢並實際恢復進口可能需要數個月左右，具體何時恢復未定。兩國政府此次商定的水產品放射性物質檢查也是進口的必要條件。

日中兩國是在去年9月達成共識，中方在國際原子能機構（IAEA）框架下參與對海水及處理水取樣等監測活動，並逐步朝向放寬進口限制的方向努力。今年3月的部長級「日中經濟高層對話」商定繼續協商，隨後日本農水省和大陸海關部門展開了技術層面的多輪磋商。

海關 日本 外交部

延伸閱讀

日相石破茂主張擴大CPTPP 暗批大陸「一帶一路」

2025全球輪胎價值排行榜出爐！ 普利司通蟬聯日本最有價值輪胎品牌

日職／讚古林睿煬直球品質 杉谷拳士：WBC日本不一定能應付

參訪日本高齡照護產業 明志科大為台灣育才

相關新聞

美管制EDA軟體供應大陸 業界：已無法下載更新

美國川普政府要求企業停止提供中國電子設計自動化軟體，這是半導體業用於晶片設計、製造的軟體工具；中國業界人士表示，目前確實...

日稱與陸就恢復水產進口達共識 陸：將研究日方請求

2023年8月，大陸因日本啟動福島核汙水排海而全面暫停進口日本水產品，日本內閣官房長官林芳正30日表示，中日兩國已在恢復...

大動作降價促銷…被暗指大陸汽車業「恆大」 比亞迪反擊喊告

比亞迪近日大動作降價促銷，被暗指為中國汽車業的「恆大」。比亞迪高層李雲飛今天提出多項數據反擊，強調其財務比多家主流車企健...

訂單排到2029年！陸造船新接訂單量維持全球第一

大陸官媒央視財經30日報導，今年1至4月，大陸造船產業新接訂單量占全球市場份額繼續保持第一，占比超過6成7。很多大陸造船...

香港機場離境稅10月起調漲 從15.3美元調至25.5美元

香港特區立法會28日三讀通過「2025年飛機乘客離境稅（修訂）條例草案」，將飛機乘客離境稅由當前的120元（港幣，下同，...

上海樂高樂園開園首日酒店客房 開售1個小時被搶光

上海樂高樂園度假區28日宣布，將於28日晚8點開啟一日票及酒店銷售服務，遊客可通過官方APP及微信小程序、在線旅遊平台及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。