大動作降價促銷…被暗指大陸汽車業「恆大」 比亞迪反擊喊告

比亞迪近日大動作降價促銷，被暗指為中國汽車業的「恆大」。比亞迪高層李雲飛今天提出多項數據反擊，強調其財務比多家主流車企健康，揚言追究法律責任。他還反酸首提「汽車圈恆大」的長城汽車發展新能源嚴重落後。

比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛30日下午透過微博發文，提出多項全球主流車企財務比較表，反擊長城汽車董事長魏建軍的「汽車圈恆大」論。

李雲飛反問，比亞迪70%的資產負債率被指高、很危險，「那福特84%、通用汽車76%、蘋果80%、波音102%、吉利68%、賽力斯76%，他們高嗎？危險嗎？」

他又反問，拿比亞迪總負債人民幣5847億元（下同，約新台幣2.43兆元）說事，很危險，「那豐田2.7萬億（兆）、大眾（福斯）3.4萬億、福特1.7萬億、吉利5047億、上汽6104億，他們危險嗎？」

李雲飛說，重點要看「有息負債」，以最新年報為例，比亞迪是286億元，吉利是860億元、上汽是945億元、豐田是1.8兆元、福特是1.1兆元、福斯1兆元，「比下來，是不是我們中國車企更健康？」

他提到，比亞迪應付帳款占營業收入的比例是31%，應付帳款和應付票據的平均周轉天數是127天，比主要對手吉利（32%、127天）、上汽（38%、164天）、長城（39%、163天）都低。

李雲飛說，比亞迪2024年營收7771億元、淨利403億元、研發投入542億元、國內納稅510億元、現金儲備1549億元，是過去30年最好的經營業績。

他反酸，過去幾年比亞迪高速增長，「反觀有些企業卻止步不前，新能源業務甚至嚴重落後。」

李雲飛宣稱，整體來看，中國主流車企的資產負債情況要好於國外車企，中國主流車企根本不存在所謂的「車圈恆大」，任何唱衰中國新能源汽車的言論都是不可取的。

他揚言，比亞迪已經向國家有關部門反映及上報了相關證據及線索，對於惡意帶節奏的相關方，將追究其法律責任。

李雲飛還在回覆媒體提問時反酸魏建軍，指他在2021年許下2025年戰略目標：銷量400萬輛、新能源占比80%、營業收入超過6000億元；「2025年眼看快過半，留給他的時間已經不多了。」

公開資料顯示，長城汽車2025年第一季總銷量為25.68萬輛，比去年同期減少6.73%，年銷400萬輛的達成率6.4%。

恆大集團曾是中國龍頭房地產企業，近年因擴張過速及房市崩跌，導致資金週轉嚴重受阻，爆發大規模財務危機，創辦人許家印因此被捕，淪為中國房企崩塌的代表。

「汽車圈恆大」論近日發酵，導致比亞迪在內多家中國新能源車企股價下跌；輿論熱議哪一家車企會先「爆雷」。