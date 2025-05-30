訂單排到2029年！陸造船新接訂單量維持全球第一

大陸官媒央視財經30日報導，今年1至4月，大陸造船產業新接訂單量占全球市場份額繼續保持第一，占比超過6成7。很多大陸造船企業早已「爆單」，例如行業龍頭中國船舶集團有限公司手中的訂單已排至2029年。

據報導，具體來看，大陸造船完工量、新接訂單量和手持訂單量分別達到1,532萬載重噸、3,069萬載重噸和2兆2,978萬載重噸，分別占全球市場份額的49.9%、67.6%和64.3%。

不過，三項數據與去年相比有兩項減少，僅手持訂單量增7.3個百分點。2024年大陸的造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球總量的56.7%、76.2%、57%。

報導稱，當前，很多造船企業的訂單飽滿，中國船舶集團有限公司作為行業龍頭，手持訂單已排至2029年。下屬企業如滬東中華、廣船國際等承接了高附加值船型訂單，例如滬東中華2024年新接34艘LNG運輸船訂單，單船價值超2億美元。

大連中遠海運川崎船舶工程有限公司總經理表示，按照載重噸來測算，該公司的船舶交付量年增58%，「今年我們總共計畫交付12艘船，我們整體的作業量相對前幾年每年都有10%至15%的提升。」今年1至4月，該公司新接了9艘1萬8,500標箱的集裝箱（貨櫃）船，共約166.7萬載重噸，年增高達195%，目前，公司的兩個船塢都處於高效運轉狀態。

業內人士指出，當前全球船廠產能持續處於緊平衡狀態，存量船隊周期性更新需求釋放，造船業景氣周期仍將持續。報導指出，由於船舶平均使用壽命約20至25年，2000年前後建造的船舶進入集中報廢期，再加上國際海事組織（IMO）環保新規要求，全球綠色船舶需求激增，2024年相關訂單占比超70%，大陸憑藉甲醇雙燃料、氨動力等技術佔據主導地位。

值得一提的是，造船業是大陸2015公布的「中國製造2025」方案中，提出要發展關鍵技術的10大產業之一。美國國務卿魯比歐曾在去年參議員任內發表「中國打造的世界」報告指出，大陸造船業已經在全球占有領先地位。報告並引述美國海軍情報2023年的分析指出，大陸造船的產能超過美國200倍。

美國總統川普高喊要重振日漸衰落的美國造船業。不過，紐時指出，在美國造船需要的時間遠超亞洲，成本更是後者的近五倍，川普要想成功的前提是願意在未來持續多年投入數十億美元的資金。