陸家嘴論壇6月中登場 陸官方預告：將發布重大金融政策

大陸中央金融管理部門與上海市共同主辦的「2025陸家嘴論壇」將於6月18日至19日舉行。在內需乏力、外部環境承壓背景下，今年論壇主題設定為「全球經濟變局中的金融開放合作與高品質發展」，預料將商討金融改革開放、國際金融合作等議題。官方30日也預告，中央金融管理部門將在論壇期間發布若干重大金融政策。

上海市政府新聞辦30日舉行記者會介紹2025陸家嘴論壇相關狀況。上海市委金融辦常務副主任周小全指出，本屆論壇由中國人民銀行（大陸央行）、國家金融監督管理總局、證監會及上海市政府共同主辦，並由人行行長潘功勝與上海市長龔正擔任共同輪值主席。

按往例，擔任共同輪值主席的潘功勝、龔正將發表主旨演講。另外，金監總局局長李雲澤、證監會主席吳清、國家外匯管理局長朱鶴新也將發表主題演講；上海市委書記陳吉寧也將致詞。值得關注的是，中央金融管理部門過往都會藉由此論壇發布新的金融政策，向金融市場釋放訊號。

周小全表示，當前世界經濟面臨多種風險挑戰，「要著力推動金融高水準開放，提升大陸金融資源配置效率與能力，增強國際競爭力和規則影響力」。本屆論壇將主題設定為「全球經濟變局中的金融開放合作與高品質發展」，是希望與各界人士深入探討「如何進一步推進金融改革開放，進一步深化國際金融合作，進一步參與國際金融治理」，為世界經濟注入新動能。

周小全指出，本次論壇也邀請來自10多個國家和地區的70餘名中外嘉賓出席論壇並發表演講，包括來自英國金融行為監理局、匈牙利央行、新加坡金融管理局、香港財政司等金融管理部門的負責人，來自香港交易所集團、德意志交易所集團等金融市場的負責人，以及來自中央金融機構、知名外資金融機構的負責人。

周小全說，本次論壇將聚焦金融開放合作，安排了8場全體大會，主題包含：增強全球貨幣政策的協調性、推動資本市場持續穩健發展、深化上海與香港國際金融中心合作發展、金融支持新質生產力發展等。

本屆論壇由人行擔任共同輪值主席，人行辦公室副主任李克歆表示，將加速推動支持上海國際金融中心建設的相關政策儲備，包含今年以來已推出的「上海國際金融中心進一步提升跨國金融服務便利化行動方案」，以及支持上海落地債券市場「科技板」。他預告，還有一些政策，正在緊鑼密鼓加快前進。他並表示，在陸家嘴論壇期間，人行將舉辦2025中國國際金融展，目前已經有近300家境內外機構參展。