企業信心降至歷史低點 歐商：在陸經商更困難

中國歐盟商會發表最新報告顯示，73%的歐洲受訪企業表示，2024年在中國大陸經商更為艱難。這一比率較去年增長5個百分點，創歷史新高。

中國歐盟商會與諮詢公司羅蘭貝格（Roland Berger）發布《商業信心調查2025》報告指出，儘管過去兩年中國大陸政府推出多項支持經濟發展、改善外資經商環境的系列政策，但當前歐盟企業的商業信心，已降至或瀕臨歷史最低水準。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）表示，由於貿易摩擦與地緣政治風險加劇、大陸國內經濟仍面臨挑戰，以及生產者價格持續通縮，供需失衡問題正持續削弱企業利潤和商業信心，實現供需平衡不僅將惠及企業，使大陸成為更具吸引力的投資目的地，還可能有助於緩解貿易緊張局勢。

聯合早報報導，彥辭提到，歐洲企業近年來在大陸面臨的一個關鍵問題，是產能已超出大陸國內市場的承載能力，即便需求增長強勁，但製造業投入了過多的額外投資，而中國可能並不存在相應的市場，這才是導致通縮壓力、產能利用率下降的根本原因。

報告也顯示，71%受訪企業表示，未來兩年內，大陸經濟增長放緩，將對其在大陸業務產生負面影響；60%受訪企業對未來二年內所在行業競爭壓力的前景持悲觀態度。