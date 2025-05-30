快訊

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

企業信心降至歷史低點 歐商：在陸經商更困難

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國歐盟商會發表最新報告顯示，73%的歐洲受訪企業表示，2024年在中國大陸經商更為艱難。這一比率較去年增長5個百分點，創歷史新高。

中國歐盟商會與諮詢公司羅蘭貝格（Roland Berger）發布《商業信心調查2025》報告指出，儘管過去兩年中國大陸政府推出多項支持經濟發展、改善外資經商環境的系列政策，但當前歐盟企業的商業信心，已降至或瀕臨歷史最低水準。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）表示，由於貿易摩擦與地緣政治風險加劇、大陸國內經濟仍面臨挑戰，以及生產者價格持續通縮，供需失衡問題正持續削弱企業利潤和商業信心，實現供需平衡不僅將惠及企業，使大陸成為更具吸引力的投資目的地，還可能有助於緩解貿易緊張局勢。

聯合早報報導，彥辭提到，歐洲企業近年來在大陸面臨的一個關鍵問題，是產能已超出大陸國內市場的承載能力，即便需求增長強勁，但製造業投入了過多的額外投資，而中國可能並不存在相應的市場，這才是導致通縮壓力、產能利用率下降的根本原因。

報告也顯示，71%受訪企業表示，未來兩年內，大陸經濟增長放緩，將對其在大陸業務產生負面影響；60%受訪企業對未來二年內所在行業競爭壓力的前景持悲觀態度。

經濟發展 歐盟

延伸閱讀

菲律賓：南海合法例行性活動 大陸無權反對或干預

網友稱聽到巨響...大陸廣東現火流星劃破天際 黑夜瞬時變白晝

誤將窗當門！大陸河南102歲女人瑞懸掛3樓窗外 路人用地氈穩穩接住

大陸廣東陽江「拐子婆」光天化日下當街強搶幼童 家長急追回

相關新聞

陸國產大飛機遭美圍堵 衝擊中國商飛

大陸國產大飛機C919載客營運屆滿兩年之際，傳出美國商務部已暫停部分美國企業，向大陸國營航太企業「中國商飛」銷售產品與技...

小米總裁盧偉冰：AI和晶片是小米兩大護城河

小米集團總裁盧偉冰表示，小米在2026年到2030年將投入人民幣2,000億元（約新台幣8,360億元）研發費用，目標是...

義烏耶誕出貨提前 5月飆高峰

距離耶誕節還有200多天，浙江義烏的耶誕用品商戶已經開始忙碌。浙江省義烏市耶誕用品行業協會秘書長蔡勤亮28日說，今年的預...

73%歐企認「在陸經商更難」

中國歐盟商會與諮詢公司羅蘭貝格28日發布「商業信心調查2025」。報告指出，儘管過去2年中國大陸政府推出多項支持經濟發展...

港財政司長陳茂波：港陸互通有合作空間

首支沙烏地阿拉伯伊斯蘭債券ETF在香港上市，香港財政司司長陳茂波表示，中東有很多優秀企業，政府目標是與這些企業建立聯繫，...

企業信心降至歷史低點 歐商：在陸經商更困難

中國歐盟商會發表最新報告顯示，73%的歐洲受訪企業表示，2024年在中國大陸經商更為艱難。這一比率較去年增長5個百分點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。