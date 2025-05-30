陸國產大飛機遭美圍堵 衝擊中國商飛

大陸國產大飛機C919載客營運屆滿兩年之際，傳出美國商務部已暫停部分美國企業，向大陸國營航太企業「中國商飛」銷售產品與技術的許可，將打擊大陸國產大飛機C919客機的生產及銷售。

紐約時報報導，知情人士透露，美國商務部已經暫停一些美國公司向中國商飛公司出售其開發C919飛機所需產品和技術的許可證。

紐約時報認為，川普政府暫停一些關鍵美國技術對大陸銷售，包括與噴射發動機、半導體和某些化學品有關技術，此舉是對大陸最近限制向美出口關鍵礦產回應。

C919是大陸研製、與波音737及空中巴士A320同級的客機，於2023年首次搭載付費乘客。該機多數零件，包括引擎與飛行控制關鍵元件，皆來自歐美供應商。儘管大陸想自行製造足夠數量客機，但分析指出，大陸在多年內仍將依賴波音、空巴與通用航太（GE Aerospace）等公司供應引擎及飛機。

中國商飛C919，號稱大陸首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主智財權的噴射式中程幹線客機。2022年12月9日，C919首架飛機交付航空公司。2023年5月28日，C919完成首次商業飛行，首發用戶為東航。

新華社報導，2025年5月28日，C919商業運營兩周年。C919飛機累計交付中國國航、東航、南航共18架，開通24條航線，通航16座城市，載客突破200萬人次。