陸國產大飛機遭美圍堵 衝擊中國商飛
大陸國產大飛機C919載客營運屆滿兩年之際，傳出美國商務部已暫停部分美國企業，向大陸國營航太企業「中國商飛」銷售產品與技術的許可，將打擊大陸國產大飛機C919客機的生產及銷售。
紐約時報報導，知情人士透露，美國商務部已經暫停一些美國公司向中國商飛公司出售其開發C919飛機所需產品和技術的許可證。
紐約時報認為，川普政府暫停一些關鍵美國技術對大陸銷售，包括與噴射發動機、半導體和某些化學品有關技術，此舉是對大陸最近限制向美出口關鍵礦產回應。
C919是大陸研製、與波音737及空中巴士A320同級的客機，於2023年首次搭載付費乘客。該機多數零件，包括引擎與飛行控制關鍵元件，皆來自歐美供應商。儘管大陸想自行製造足夠數量客機，但分析指出，大陸在多年內仍將依賴波音、空巴與通用航太（GE Aerospace）等公司供應引擎及飛機。
中國商飛C919，號稱大陸首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主智財權的噴射式中程幹線客機。2022年12月9日，C919首架飛機交付航空公司。2023年5月28日，C919完成首次商業飛行，首發用戶為東航。
新華社報導，2025年5月28日，C919商業運營兩周年。C919飛機累計交付中國國航、東航、南航共18架，開通24條航線，通航16座城市，載客突破200萬人次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言