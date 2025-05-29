華為6月將發表Pura 80手機等新產品 2特色最受關注

華為6月將發表多款新產品，其中，Pura 80系列手機將採用1英吋主攝與雙潛望長焦鏡頭最受到關注，另一款新手機主打5.5G+衛星通信，另外，華為新款智慧屏S6和WATCH 5手表升級鴻蒙生態與健康監測，尊界S800豪華轎車搭載32感測器+4 LiDAR黑科技，多領域創新產品受到華為粉絲期待。

CNMO科技報導，華為在6月的新品計畫引發網友關注。據數碼博主爆料，華為計畫在6月推出至少6款新品，涵蓋手機、智慧穿戴、汽車等多個領域。其中，Pura 80系列手機是核心亮點。

據CNMO瞭解，華為Pura 80系列將延續影像技術突破思路，Ultra版搭載國產1英吋主攝與YYB雙陣列潛望長焦鏡頭，支持夜視與望遠功能。全系採用第二代昆侖玻璃，耐摔性大幅提升，螢幕支援120Hz高刷。另一款新機屬於華為暢享系列，具體型號未知，預計主打5.5G與衛星通信功能，定位中端市場。

除了新手機，華為還將推出智慧屏和手表產品。作為家庭娛樂中心，智慧屏S6有望集成鴻蒙生態，支持多屏協同與AI交互。新款WATCH 5手錶將加強健康監測功能，可能搭載更先進的生物感測器，提升運動與睡眠分析精度。

汽車方面，尊界S800定於5月30日上市，定位D級豪華轎車，搭載途靈龍行平台（數位底盤）、天使座主動安全系統（32感測器+4 LiDAR）及星河通信系統。此外，智界S7可能會在6月推出新款，目前已知的消息並不多。

華為6月的新品陣容不僅覆蓋消費電子，更在智慧汽車展現技術野心。對於消費者而言，這一波新品還是值得期待的。