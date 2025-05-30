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榮耀跨界 攻人形機器人

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸機器人領域再添新玩家。大陸智慧手機製造商榮耀執行長李健宣布，榮耀已進軍人形機器人產業，還將推進100億美元（約新台幣3,000億元）拓展人工智慧（AI）戰略。據悉，李健展示的這款機器人，跑步速度已經達到每秒4公尺，打破先前的機器人產業記錄。

香港《南華早報》指出，榮耀透露，公司新產業孵化部已決定進一步拓展機器人領域，將自行開發機器人，並已協助大陸新創公司宇樹科技（Unitree Robotics）創下人形機器人奔跑速度的紀錄。同時，其機器人計畫將包括與合作夥伴共同探索更多可能性。而榮耀終端正開發人形機器人，是該公司進軍大陸競爭激烈的AI領域的措施之一。

事實上，榮耀在機器人方面布局鋪墊已久。今年3月，在2025世界移動通信大會上，榮耀正式發布「榮耀阿爾法戰略」（Honor Alpha Plan），宣告公司將從智慧手機製造商向全球領先的AI終端生態公司轉型。該戰略計劃在未來五年內投入100億美元，聚焦AI和新應用。

隨後在3月底，榮耀招募發布新產業孵化部實習生招募消息，其中包括具身智慧實驗室提供的招募機會，招募職位包括機器人數據生成演算法工程師、機器人虛擬仿真平台工程師、運動規劃與控制工程師等。

軍人 職位 人形機器人

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