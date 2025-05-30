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DeepSeek升級 再嗆OpenAI

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
DeepSeek R1模型已完成小版本升級，目前提升最為明顯的是代碼能力，性能幾乎媲美OpenAI重量級的o3-high模型。（路透）
DeepSeek R1模型已完成小版本升級，目前提升最為明顯的是代碼能力，性能幾乎媲美OpenAI重量級的o3-high模型。（路透）

DeepSeek今年初造成全球震撼，外界關注新模型進度。DeepSeek在官方交流群中通知，DeepSeek R1模型已完成小版本升級，緊接著於29日凌晨，官方在開源平台HuggingFace上發布DeepSeek-R1-0528。

經初步測試，該版本目前提升最為明顯的是寫程式能力，在代碼測試平台Live CodeBench中，其性能幾乎媲美OpenAI重量級的o3-high模型。

綜合上證報、第一財經報導，深度求索昨（29）日表示，其以DeepSeek V3 Base模型作為基座，模型思維深度與推理能力顯著提升，整體表現上已接近其他國際頂尖模型，如o3與 Gemini-2.5-Pro，其中，將「幻覺」降低40%至50%，同時對創意寫作進行優化。

不少開發者已在第一時間進行了測試，發現這個「小版本升級」並不小。有業內人士稱，DeepSeek升級後的模型，思維鏈 (CoT) 的行為似乎發生了顯著變化。

此前，業界紛紛推測，DeepSeek推出R2模型的具體時間。

本次迭代，有網友測試評論稱，此次，DeepSeek-R1-0528更新核心亮點包括能像谷歌模型一樣深度推理；文本生成優化：更自然，格式更佳；獨特的推理風格：不僅快，而且更縝密；支持長時思考：單任務處理時長可達30分鐘至60分鐘。

外界企盼R2模型的推出，但DeepSeek官方針對此前的V3模型和R1模型都做了一次迭代，但仍未釋出大家期待的R2模型的消息。

DeepSeek於3月在hugging face低調釋出DeepSeek-V3-0324迭代版本模型，DeepSeek介紹，新版V3模型借鑒R1模型訓練過程中所使用的強化學習技術，大幅提高了在推理類任務上的表現水平，此外在前端開發、中文寫作等方面進行了能力優化。

業內人士猜測，是否模型架構不更新，只是增加或調整了訓練數據，DeepSeek就不將更新定義為大版本升級，而業內其他模型給出明顯的版本號迭代則是一種品牌營銷需求。

推理 DeepSeek

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