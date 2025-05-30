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理想失色 第1季淨利減20%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

陸造車新勢力理想汽車昨（29）日發布第一季財報營收人民幣259.3億元，年增1.1%，調整後（指採用Non-GAAP，即非一般公認會計原則）淨利潤人民幣10.2億元（約新台幣42億元），年減20%，不如市場預期，理想汽車美股盤前跌5%。

理想財報顯示，今年第一季汽車交付量9萬2,864輛，年增16%。展望第二季，理想汽車預計第二季交付12.3萬輛至12.8萬輛，預計第二季營收人民幣325億元至338億元，低於市場預估的人民幣345.8億元。

數據顯示，第一季理想汽車車輛銷售收入人民幣247億元，年增1.8%， 但較上季減少42.1%。第一季車輛毛利率19.8%，略高於去年第一季的19.3%，及去年第四季的19.7%。

理想汽車報告期內營業費用全線下降。第一季營業費用人民幣50億元，年減14%、季減4.2%，研發費用為人民幣25億元，年減17.5%，季增4.4%，銷售、一般及管理費用為人民幣25億元，年減15%，季減17.7%。理想汽車指出一般管理費減少，主要由於僱員薪酬減少、運營效率改善及市場推廣活動減少所致。

理想汽車 人民幣

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