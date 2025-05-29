海基會台商端節活動 秘書長羅文嘉：搭建台商全球布局的橋樑

海基會29日舉辦「2025大陸台商端節活動」，海基會秘書長羅文嘉指出，未來海基會將整合政府資源，全力協助台商轉型升級與技術創新，也積極推動全球台商與大陸台商之間的合作與交流，搭建台商全球布局的橋樑。陸委會主委邱垂正也重申，陸委會是台商最堅實的後盾。

海基會29日晚間發布新聞稿，當天台商端節活動，針對台商關心當前國際經貿情勢變化，安排海基會台商財經法律顧問、陸委會台商張老師袁明仁總經理進行「川普對等關稅政策對台商的影響與因應」專題簡報。袁明仁顧問提出「供應鏈多元化布局」、「善用兩岸政府資源」、「善用美國《232條款》的規則」等因應策略，以及短中長期的24種因應方法。

海基會秘書長羅文嘉表示，藉由本次與台商面對面溝通、交換意見的機會，協助台商以「靈活」及「彈性」的方式，應對多變的世界經濟情勢。

羅文嘉指出，近來美中貿易緊張所引發的全球供應鏈重整，海基會於第一時間即與各地台商保持聯繫，瞭解實際營運狀況。他表示，雖多數台商目前持觀望態度，但已有企業展現出高度彈性與調整能力，未來，海基會將整合政府資源，全力協助台商轉型升級與技術創新，提升台商抗風險的能力。海基會也積極推動全球台商與大陸台商之間的合作與交流，搭建台商全球布局的橋樑。

同時，陸委會主委邱垂正也到現場向台商致意。他表示，服務台商是陸委會與海基會的重要工作，積極與台商互動讓彼此的溝通更有效率，而台商對兩岸經貿交流貢獻良多，特別是國人在中國大陸的急難事件，出錢出力，不落人後。面對美中關稅戰的挑戰，陸委會與海基會持續提供完整的諮詢服務工作，他強調「海基會是台商的娘家，陸委會是台商最堅實的後盾」。