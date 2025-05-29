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國台辦安排記者問館長？陸委會改口：非指媒體配合北京

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑29日在記者會上指出昨天大陸國台辦的記者會「有特別安排記者問到這一段（館長）」，晚間陸委會對此發出說明，強調「並非指有特定媒體配合中方提問」。圖為梁文傑先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑29日在記者會上指出昨天大陸國台辦的記者會「有特別安排記者問到這一段（館長）」，晚間陸委會對此發出說明，強調「並非指有特定媒體配合中方提問」。圖為梁文傑先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

網紅館長表示自己將啟動赴大陸行程，引起政府關注，陸委會原先在29日下午記者會上，指出「相信他應該在中國會受到禮遇，因為昨天大陸國台辦的記者會有特別安排記者問到這一段」，對此晚間陸委會改口，「並非指有特定媒體配合中方提問」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑29日在記者會上，就館長（陳之漢）先前宣布將以「和平大使」之姿赴大陸，公開指出現在這時代「沒有人能夠自稱是和平大使了」。

旋即梁文傑補充指，「相信他應該在中國會受到禮遇，因為昨天大陸國台辦的記者會有特別安排記者問到這一段，國台辦的發言人（陳斌華）也特別說到歡迎他過去」。

但據悉，向國台辦提問館長赴陸議題的是台灣媒體，事前並沒有接受國台辦安排。

對此陸委會晚間罕見向媒體發出一份簡短的澄清說明，針對梁文傑的說法提出更正，強調梁主要是指昨天國台辦的回應顯然對此議題已有所準備，因此認為國台辦對於陳先生（此指館長）赴陸已有所安排。「並非指有特定媒體配合中方提問」。

館長 陸委會 國台辦

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