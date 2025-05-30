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上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

港財政司長陳茂波：港陸互通有合作空間

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

首支沙烏地阿拉伯伊斯蘭債券ETF在香港上市，香港財政司司長陳茂波表示，中東有很多優秀企業，政府目標是與這些企業建立聯繫，從而擴大與中東市場的聯繫。他也提到，香港與大陸的互聯互通措施的安排均有創新及探討合作的空間。

綜合明報和信報報導，陳茂波29日出席「香港—沙特資本市場論壇」時表示，自香港與中東建立更緊密關係後，市場期待沙烏地阿拉伯國家石油公司上市，同時許多優質中東企業正尋求國際合作。

他也提到，香港IPO活動陸續有來，目前有逾百間公司正排隊來港上市，而多重因素正帶動IPO活動正面情緒，如地緣政治下於美上市的中概股回流至香港，另大陸初創公司包括科企尋求機會出海，更提到市場亦有「出海或出局」的說法，均驅使香港IPO活動活躍，而香港均歡迎大陸及國際公司來港上市。

提到貿易戰，陳茂波表示，不會低估未來的複雜性和不確定性，將專注於做正確的事情，並對談判保持開放態度。鑑於當前地緣政治形勢，香港是國際資本的避風港，亦見到在美國上市的企業回流香港掛牌。

香港 中東 IPO

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