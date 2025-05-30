73%歐企認「在陸經商更難」
中國歐盟商會與諮詢公司羅蘭貝格28日發布「商業信心調查2025」。報告指出，儘管過去2年中國大陸政府推出多項支持經濟發展、改善外資經商環境的系列政策，但當前歐盟企業的商業信心，已在多個維度降至、或瀕臨歷史最低水準。中國歐盟商會主席彥辭呼籲，供需失衡問題正持續削弱企業利潤和商業信心。
中國歐盟商會28日稱，報告顯示面臨更為嚴峻的挑戰，73%的受訪企業表示，2024年在中國大陸經商更為艱難。這一比率較去年增長5個百分點，創歷史新高。
彥辭表示，由於貿易摩擦與地緣政治風險加劇、大陸國內經濟仍面臨挑戰，以及生產者價格持續通縮。他喊話，供需失衡問題正持續削弱企業利潤和商業信心。實現供需平衡不僅將惠及企業，使大陸成為更具吸引力的投資目的地，還可能有助於緩解貿易緊張局勢。
星媒聯合早報另引述彥辭提到，歐洲企業近年來在大陸面臨的一個關鍵問題，是產能已超出大陸國內市場的承載能力。「即便需求增長強勁，但製造業投入過多的額外投資，而中國可能並不存在相應的市場，這才是導致通縮壓力、產能利用率下降的根本原因」。
報告也顯示，71%受訪企業表示，未來2年大陸經濟增長放緩，將對其在大陸業務產生負面影響；60%受訪企業對未來2年所在行業競爭壓力前景持悲觀態度；63%受訪企業在2024年因監管壁壘，或市場准入阻礙錯失商機，創歷史新高。
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