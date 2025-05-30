快訊

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

義烏耶誕出貨提前 5月飆高峰

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
全球耶誕用品集散地浙江義烏，五月進入耶誕裝飾用品的生產高峰期，圖為工人忙於生產耶誕帽。（中新社）
全球耶誕用品集散地浙江義烏，五月進入耶誕裝飾用品的生產高峰期，圖為工人忙於生產耶誕帽。（中新社）

距離耶誕節還有200多天，浙江義烏的耶誕用品商戶已經開始忙碌。浙江省義烏市耶誕用品行業協會秘書長蔡勤亮28日說，今年的預售季比往年更早一些，過去都是6月底到7月中旬是出貨高峰期，今年5月就忙到團團轉。

中新社報導，義烏被稱為「全球最大的小商品集散中心」，超210萬種商品發往全球230多個國家和地區，擁有超500家耶誕商戶，每年向100多個國家和地區出口約2萬種耶誕用品。

蔡勤亮表示，近年來義烏的耶誕用品主要出口至南美、東南亞和俄羅斯等地區，耶誕掛件、耶誕樹和耶誕帽是排名前三的熱門商品。 　談及部分民眾關心的「美國對義烏市場生產的耶誕用品供需變化」，蔡勤亮結合近年來的外貿數據分析道：從市場角度來看，人口因素在耶誕用品的消費中起決定性作用。雖然美國在一些人的認識中擁有較強消費能力，但是由於當地總人口有限，耶誕用品的購買量自然受限。

報導稱，美國市場的大部分耶誕訂單是通過廣交會等平台達成，因此，目的地為美國的耶誕用品訂單量僅占義烏市場耶誕用品出口總量的10%左右。對比來看，南美、東南亞地區對義烏市場的耶誕用品需求較大，且近幾年來有所增長。 　　

「這次我主要採購一些耶誕樹上的飾品，用於滿足南美地區客戶和西班牙客戶的需求。我了解到，一些商戶有少量的耶誕飾品現貨，我選擇先買走，然後再向工廠訂購一批貨品」，外商魯伊斯說。

為了應對出貨高峰期的需求，義烏耶誕商戶蔣小平甚至將生產任務分解至浙江周邊地區。江西、安徽都有他們長期合作的加工坊，目前都正在陸續交付老客戶提前確定的大批量訂單。

義烏專售耶誕用品的商戶陳慧娟還談起這幾年來的行業變化。她說，今年除了出貨高峰期提前以外，這些年歐洲市場對耶誕產品的精美度要求提升，產品製作一旦複雜，利潤空間自然也會更可觀。

義烏海關最新數據顯示，今年前4個月，義烏耶誕用品出口額3.1億元人民幣，同比增長107.4%。具體來看，義烏4月的耶誕用品出口額達1.9億元人民幣，同比增長106.4%。

美國 客戶

延伸閱讀

繼南美5國後...陸再宣布開放「海合會」4國試行免簽政策

中國大陸稱嚴懲台獨打手 陸委會：恫嚇無助兩岸關係

館長擬到大陸直播 陸國台辦：只要遵紀守法「完全可以像自己家」

引發軒然大波的女星天價耳環 義烏9.49元買得到

相關新聞

陸國產大飛機遭美圍堵 衝擊中國商飛

大陸國產大飛機C919載客營運屆滿兩年之際，傳出美國商務部已暫停部分美國企業，向大陸國營航太企業「中國商飛」銷售產品與技...

小米總裁盧偉冰：AI和晶片是小米兩大護城河

小米集團總裁盧偉冰表示，小米在2026年到2030年將投入人民幣2,000億元（約新台幣8,360億元）研發費用，目標是...

義烏耶誕出貨提前 5月飆高峰

距離耶誕節還有200多天，浙江義烏的耶誕用品商戶已經開始忙碌。浙江省義烏市耶誕用品行業協會秘書長蔡勤亮28日說，今年的預...

73%歐企認「在陸經商更難」

中國歐盟商會與諮詢公司羅蘭貝格28日發布「商業信心調查2025」。報告指出，儘管過去2年中國大陸政府推出多項支持經濟發展...

港財政司長陳茂波：港陸互通有合作空間

首支沙烏地阿拉伯伊斯蘭債券ETF在香港上市，香港財政司司長陳茂波表示，中東有很多優秀企業，政府目標是與這些企業建立聯繫，...

企業信心降至歷史低點 歐商：在陸經商更困難

中國歐盟商會發表最新報告顯示，73%的歐洲受訪企業表示，2024年在中國大陸經商更為艱難。這一比率較去年增長5個百分點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。