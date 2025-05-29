旅遊回暖！陸酒店投資活躍 一線城市成交佔近四成

調查報告顯示，今年以來，大陸全國共有283單酒店投資交易。其中，一線城市成交佔比37%，成為交易主力。其中，華東地區佔比55%。分析認為，在進入存量時代的酒店市場尋求提升質量實現價值，而大陸國內和入境旅遊市場雙重回暖，帶動了酒店消費需求增長，為酒店資產增加了未來升值預期。

仲量聯行和中倫律師事務所日前聯合發布《中國酒店投資的全週期策略：從酒店資產收購到退出的關鍵決策路徑》白皮書，白皮書數據顯示，2015年至2024年，大陸酒店投資交易額約人民幣1,685億元，年均成交額約為人民幣139億元。其中，超過六成的酒店交易發生在一線城市。上海最為活躍，在2023-2024兩年內，獨佔全國交易量的三分之一。

值得注意的是，新一線城市正成為大陸酒店投資市場的新藍海。相較於2015-2019年，2020-2024年新一線城市酒店投資交易額佔比增加6個百分點。

對於大陸酒店投資市場近年進入活躍期，白皮書從供給端與需求端做了分析，在供給端方面，部分酒店資產持有者面臨現金流壓力，試圖通過折價出售酒店資產以盤活流動資金。這為持幣觀望的酒店投資人創造了機遇，能夠在資產價格回落的背景下，以更合理的投資回報水平進行長線投資;另一方面，隨著房地產行業的調整，存量酒店易主和改造需求增加，酒店市場已經進入存量時代，這為投資人提供了盤活和改造存量酒店資產的機會，通過提升資產質量和收益來實現投資價值；需求端部分則受到旅遊市場回暖影響。

據亞洲旅宿大數據研究院監測品牌統計，大陸酒店市場4月新開業酒店313家，較上月增長41.6%，其中中高端酒店合計開業254家，佔比最高。另據中國報告大廳此前發布報告，去年全年大陸酒店成交額達到人民幣188億元。其中，近七成交易發生在一線和新一線城市。預計2025年，酒店投資交易額將與2024年持平，約為180億元。