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陸委會研議擴大管制公職人員赴陸港澳 區桂芝批「台獨家暴」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
陸委會主委邱垂正今在立法院內政委員會表示，針對公職人員包含基層人員赴陸、港、澳管制擴大，北一女老師區桂芝痛批賴政府此舉是台獨家暴。本報資料照。
陸委會主委邱垂正今在立法院內政委員會表示，針對公職人員包含基層人員赴陸、港、澳管制擴大，北一女老師區桂芝痛批賴政府此舉是台獨家暴。本報資料照。

陸委會主委邱垂正今在立法院內政委員會表示，擴大管制公職人員包含基層赴陸、港、澳。北一女老師區桂芝痛批，賴政府此舉是「台獨家暴」，次想把百姓關起來，封鎖兩岸交流，對於教育、文學上都沒有注意，只會讓兩邊敵意螺旋越來越高。

立法院內政委員會29日排審「兩岸條例」、「港澳條例」修正草案，陸委會主會邱垂正表示，針對公職人員赴陸、港、澳規範管制可能擴大，目前正研議修法，將把所有公職人員（包括基層人員在內）都納入管制，引發熱議。

北一女老師區桂芝指出，此舉對於兩岸關係緩和一點幫助都沒有，賴政府目的就是不希望兩岸交流，但也說不出原因，只好用各種制度設計，讓國人自動降低去的頻率，痛批這是一種「台獨家暴」，一直想引戰，把老百姓關起來方便行事，完全不顧小民對戰爭的恐懼。

區桂芝強調，包含文、史甚至科學發展越來越蓬勃，交流對於實際方面知識認知或見解深化，都會很有幫助，更何況不管事文學、歷史文化「根」都在大陸，學生現在已經在學校教育、書面資料得到極淺薄、負面論述，若沒有機會去大陸實際走訪，那兩岸敵意螺旋只會越來越高。

賴政府 台獨 區桂芝

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