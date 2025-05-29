網紅「館長」要赴陸 陸委會潑冷水：這時代沒人能自稱「和平大使」

網紅「館長」（陳之漢）先前宣布將以「和平大使」之姿赴大陸，陸委會發言人29日下午表示祝他一路順風，但也潑了冷水，強調現在這時代「沒有人能夠自稱是和平大使了」，同時示警館長「不要做出一些違反法令的言行」。

陸委會主委邱垂正29日上午表示，館長是一般民眾，依規定赴陸不需要政府許可，「我們只能祝福他」，希望館長能秉持對等尊嚴，以及《兩岸條例》的規範，重視社會觀感，為台灣、為國家維護整體利益。

對於這一議題，陸委會副主委兼發言人梁文傑29日下午也予以回應，他表示，「現在這個時代沒有人能夠自稱是和平大使了」，「祝他一路順風」。

梁文傑補充指，「相信他應該在中國會受到禮遇」，他還強調，因為昨天大陸國台辦的記者會「有特別安排記者問到這一段」，國台辦的發言人（陳斌華）也特別說到歡迎他過去，所以「相信對岸對於這個事情顯然是已經有注意到，而且有安排，所以我相信他不會有什麼安全上的問題」。他並指，館長「去那邊」，《兩岸條例》都有很明確的規定，「希望他不要做出一些違反法令的言行」。

另針對大陸廣州市公安局天河區分局發布「警情通報」，指此前其轄區科技公司遭到惡意網路攻擊係民進黨當局有關駭客組織所為。大陸國台辦發言人陳斌華說，下一步會依法對上述人員公開通緝，並借助各類司法管道堅決予以打擊。就此梁文傑回應指，目前還是不知道他們在指涉的是什麼，其實台灣受到來自對岸的網攻，數目更多。

梁文傑說，去年2024年我們每天平均受到240萬次的攻擊，而且大部分都是在政府機構，2023年是120萬次所以是呈現double的成長，所以如果要談到網攻的話，台灣才是最大的受害對象。他也提到，「這樣的互相指責其實沒有什麼意義了」，「我們也蠻希望說如果那邊他們有什麼具體的證據，說是什麼樣的駭客組織，到時候可以提出來」。