陸委會：政府沒有要清查一般民眾持陸證件 有檢舉就處理

政府先前針對軍公教人員進行清查，要求具結沒有申領大陸護照、身分證、定居證與居住證。陸委會29日進一步表示，並沒有要對一般民眾做清查，但是如果一般民眾受到檢舉，都會按照兩岸條例處理，除去台灣的身份。

陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會時，面對媒體詢問是否清查一般民眾，他表示，這一次的專案清查，查的是軍公教核心人員，現在已經基本上清查完畢，他強調，這一次的專案清查是重在「宣導」，未來還會有定期的查核，這次清查是讓大家自己具結，可是如果具結不實，未來如果被查獲，也會有法律責任。

至於軍公教以外的一般民眾，梁文傑說明，「我們並沒有要對一般民眾做清查」，但是他也警告，如果一般民眾受到檢舉，領有中共的身分，不管是定居證還是身份證或是護照，「我們都會按照兩岸條例處理，把你除去台灣的身分，這樣的例子已經有很多了。」他重申，對一般民眾不會做清查的工作，但是有檢舉一定會處理。

而對於目前是否收到地方政府提出申請前往大陸海峽論壇？梁文傑說，有2個個案，一位是受管制的已經退休的人員，一位是目前還在職的公務人員，「因為這2位都是受管制的，我們的政策是不希望公務人員去，所以這2位我們都已經否決了。」隨後媒體追問目前是否有縣市長或長副縣市長前往參加，梁文傑則說，「目前沒有」。