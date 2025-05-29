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陸國防部：解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態 搞「台獨」沒有好下場

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部發言人張曉剛說，解放軍保持「時刻準備著」的戰鬥姿態。記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人張曉剛說，解放軍保持「時刻準備著」的戰鬥姿態。記者陳政錄／攝影

對於總統賴清德在就職周年，就大陸威脅回應媒體提問時說，侵略者才是和平破壞者、以備戰來避戰等。大陸國防部發言人張曉剛29日稱，正告民進黨當局，搞「台獨」沒有好下場，解放軍保持「時刻準備著」的戰鬥姿態，加強練兵備戰，捍衛國家主權和領土完整。

張曉剛29日下午，主持大陸國防部例行記者會，會上有媒體就賴清德近日的講話提問，並詢問「解放軍是否會像以往一樣舉行反制性軍事演習？」

對此，張曉剛說，賴清德謀「獨」挑釁行徑一日不消停，台海就一日不得安寧，台灣同胞就一日不得安生。

張曉剛繼續指出，正告民進黨當局，搞「台獨」沒有好下場，解放軍保持「時刻準備著」的戰鬥姿態，加強練兵備戰，捍衛國家主權和領土完整。

賴清德 解放軍 國防部

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