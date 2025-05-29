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稱美方在半導體領域濫用出口管制 陸商務部：敦促立即糾正錯誤做法

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部發言人何咏前。（圖／取自中國網）
大陸商務部發言人何咏前。（圖／取自中國網）

針對美國正不斷加碼限制大陸發展本土半導體業的措施，大陸商務部發言人何咏前表示，敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對華歧視性限制措施，共同維護日內瓦高層會談共識。

29日大陸商務部例行記者會上有記者詢問，大陸商務部此前表示，美國採取的晶片出口管制措施已經嚴重破壞了中美日內瓦高層會談的共識。想請問在日內瓦之後，中美雙方經貿團隊是否又進行了磋商，目前有沒有進展？

何咏前表示，中美日內瓦經貿會談以來，雙方利用多雙邊場合，在多個層級就經貿領域各自關切，保持溝通。近期，中方圍繞美方在半導體領域濫用出口管制措施等做法，多次與美方進行交涉。中方再次敦促美方立即糾正錯做法，停止對華歧視性限制措施，共同維護日內瓦高層會談共識。

路透引述知情人士，川普政府正擬限制美國公司出售晶片設計軟體給中國大陸。美國商務部已下令益華（Cadence）、新思（Synopsys）和西門子等主要的電子設計自動化（EDA）供應商，在未獲出口許可的情況下停止向中方銷售產品。這項最新舉措是為了增加大陸開發先進晶片的難度。

英國金融時報引述消息人士報導，各公司已於周五收到通知，而美國商務部將逐案審查每份向中國大陸出貨的許可申請，這表明該行動不是徹底的禁令。

美國 日內瓦

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