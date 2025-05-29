快訊

啦啦隊成員被影射富商小三 樂天球團聲明：尊重女孩私生活

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

才因襲臀被判刑5個月…孫生再因涉偷拍妨害性自主 遭警方拘提到案

聽新聞
0:00 / 0:00

限韓令有望放寬？HYBE在北京設立分公司 助旗下歌手進軍大陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
韓國男團「防彈少年團」（BTS）所屬公司HYBE，表示4月已在北京成立分公司。圖為BTS於2022年5月31日受邀參加白宮記者會演講，為制止仇恨犯罪發聲。美聯社資料照
韓國男團「防彈少年團」（BTS）所屬公司HYBE，表示4月已在北京成立分公司。圖為BTS於2022年5月31日受邀參加白宮記者會演講，為制止仇恨犯罪發聲。美聯社資料照

限韓令鬆動再傳出跡象，韓媒才剛報導，大陸的騰訊音樂收購南韓SM娛樂股權，南韓男團「防彈少年團」（BTS）所屬公司HYBE表示，已於今年4月2日在北京成立分公司「HYBE CHINA」，幫助旗下歌手進軍大陸市場。

香港明報引述韓媒指，這是HYBE設立的第4家海外分公司，有分析認為，這次在大陸設分公司與對大陸放寬「限韓令」期待有關。但有消息稱，HYBE CHINA暫無推出選秀節目、打造新人組合的計劃。

HYBE相關人士表示，HYBE CHINA今後將重點支援旗下藝人在大陸各項活動。而韓國其他娛樂公司，包括SM、YG、JYP等已在大陸設有分公司，其中SM和JYP分別推出偶像組合威神V（WayV）和BOY STORY。

韓聯社先前報導，HYBE將於30日收盤後，透過場外大宗交易方式，向大陸騰訊音樂娛樂集團旗下香港法人出售其所持全部SM娛樂股份，交易金額2,433億韓元（約新台幣53億元）。對騰訊而言，這筆交易將是其多年來首次在南韓音樂產業進行重大投資。

彭博指出，騰訊此番交易，正值外界普遍猜測大陸將解除對韓流在大陸演出長達近10年的非官方禁令。此次交易可能使SM娛樂等南韓公司有機會通過與騰訊合作，恢復音樂發行。

香港 音樂 南韓

延伸閱讀

陸打造C919受限？紐時：美商務部暫停美企銷售產品、技術給中國商飛

陸稱挺台灣藝人是一家人 陸委會：真視為一家人 就不該要求政治表態

兩岸媒體人峰會 陸國台辦副主任吳璽：堅持九二共識

1-4月陸國企利潤小降 資產負債微升

相關新聞

港財長陳茂波：香港與大陸互聯互通措施 均有創新合作空間

首支沙烏地阿拉伯伊斯蘭債券ETF今（29日）在香港上市，香港財政司司長陳茂波表示，中東有很多優秀企業，政府目標是與這些企...

限韓令有望放寬？HYBE在北京設立分公司 助旗下歌手進軍大陸

限韓令鬆動再傳出跡象，韓媒才剛報導，大陸的騰訊音樂收購南韓SM娛樂股權，南韓男團「防彈少年團」（BTS）所屬公司HYBE...

中國官方補貼助力 iPhone 16 Pro登基銷售第一

中國官方試圖提振消費，推出國家補貼（國補）措施鼓勵消費者購買手機、家電等產品。在國補與618消費節買氣推動中，蘋果產品i...

陸地方政府專項債發行速度快 惠譽關注付息壓力

大陸地方債整體發行量提高，且地方政府專項債券規模快速擴容。大陸財政部28日發布數據顯示，今年前4個月，全國發行新增地方政...

逾7成歐洲企業表示在中國大陸經商更加困難 比率創新高

中國歐盟商會與諮詢公司羅蘭貝格（Roland Berger）28日發布《商業信心調查2025》。報告指出，儘管過去2年中...

館長宣布擬赴大陸直播 陸委會主委邱垂正：只能祝福他！

網紅「館長」近日宣布要前往大陸探訪，強調自己不收錢，且沒有政治目的，並稱會全程直播，不怕會被消失。對此，陸委會主委邱垂正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。