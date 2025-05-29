限韓令有望放寬？HYBE在北京設立分公司 助旗下歌手進軍大陸

限韓令鬆動再傳出跡象，韓媒才剛報導，大陸的騰訊音樂收購南韓SM娛樂股權，南韓男團「防彈少年團」（BTS）所屬公司HYBE表示，已於今年4月2日在北京成立分公司「HYBE CHINA」，幫助旗下歌手進軍大陸市場。

香港明報引述韓媒指，這是HYBE設立的第4家海外分公司，有分析認為，這次在大陸設分公司與對大陸放寬「限韓令」期待有關。但有消息稱，HYBE CHINA暫無推出選秀節目、打造新人組合的計劃。

HYBE相關人士表示，HYBE CHINA今後將重點支援旗下藝人在大陸各項活動。而韓國其他娛樂公司，包括SM、YG、JYP等已在大陸設有分公司，其中SM和JYP分別推出偶像組合威神V（WayV）和BOY STORY。

韓聯社先前報導，HYBE將於30日收盤後，透過場外大宗交易方式，向大陸騰訊音樂娛樂集團旗下香港法人出售其所持全部SM娛樂股份，交易金額2,433億韓元（約新台幣53億元）。對騰訊而言，這筆交易將是其多年來首次在南韓音樂產業進行重大投資。

彭博指出，騰訊此番交易，正值外界普遍猜測大陸將解除對韓流在大陸演出長達近10年的非官方禁令。此次交易可能使SM娛樂等南韓公司有機會通過與騰訊合作，恢復音樂發行。