陸地方政府專項債發行速度快 惠譽關注付息壓力

大陸地方債整體發行量提高，且地方政府專項債券規模快速擴容。大陸財政部28日發布數據顯示，今年前4個月，全國發行新增地方政府債券人民幣1兆4,927億元，其中一般債券人民幣3,023億元、專項債券人民幣1兆1,904億元。信用評等機構惠譽近日指出，專項債發行較快，關注相應的付息壓力。

今年前4個月，大陸全國發行再融資債券人民幣2兆427億元，其中一般債券人民幣2,486億元、專項債券人民幣1兆7,941億元；全國發行地方政府債券合計人民幣3兆5,354億元。截至2025年4月末，全國地方政府債務餘額人民幣50兆6,931億元，地方政府債券剩餘平均年限10.1年。

經濟參考報報導，東方金誠研究發展部執行總監馮琳表示，今年前4個月，地方政府債券發行量增加人民幣1.62兆元，主要原因是用於置換隱債的再融資專項債發行量達到約人民幣1.6兆元，帶動當季再融資專項債發行量增加人民幣1.24兆元至1.79兆元。同時，前4個月新增專項債發行量人民幣1.19兆元，增加人民幣4,680億元，發行進度為27.1%，較去年同期明顯加快，這也是地方債整體發行量高增的重要原因。

馮琳表示，今年以來，地方政府債券發行高增，是財政政策靠前發力的體現。一方面，新增專項債發行可以為加快推進地方重大項目建設提供資金。另一方面，置換債的發行，也可幫助地方政府騰挪出原本用於化債的資金去做發展建設，從而釋放地方政府在基建投資等方面的穩增長動能。這是當前全方位提振內需的一個重要發力點。

馮琳點出，在年初穩增長政策提前發力，地方政府債發行規模擴大背景下，前4個月不含電力的基建投資增長5.8%，增速較去年全年加快1.4個百分點。

不過，隨著大陸地方政府專項債券規模快速擴容，用於促進投資和置換隱性債務，專項債利息支出的壓力也不斷攀升。財新網報導，惠譽評級亞太區國際公共融資評級高級董事胡暘瑞近日表示，專項債發行較快，惠譽關注相應的付息壓力。

據惠譽估算，2020年到2024年，政府直接債務的年均復合增長率為24%，其中專項債發揮了關鍵作用，占2024年發行新增地方政府債券的85%，占地方政府債務總額的65%。目前專項債利息支出，約占地方政府總資本支出的8%，預計2025年底達到10%，而2019年這一比率為2.9%。

胡暘瑞指出，根據地方政府專項債券推出時的規定，專項項目收益必須覆蓋項目周期內的本金和利息，且預期覆蓋率至少為1.2倍。惠譽估算發現，當前專項債收益覆蓋率為0.6倍，達到預期有一定難度，尤其是經濟較薄弱的地區，壓力可能更大。